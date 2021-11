DEJAN TREBA DA SE ZAHVALI BOGU ŠTO MAJKA NIKADA NIJE DIGLA RUKE OD NJEGA: Miljana nikad surovije o Dragojevićima, potkačila Dalilu

Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš najavili su Miljanu Kulić, koja je na samom početku Janjušu otpevala pesmu "Lagala me jedna Maja", a onda oplela po Dalili i Filipu Caru.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vi znate kakva sam ja, znate šta sam preživela, da se ne osvrćem na to. Moji roditelji su odlično. Ne znam zašto toliko emotivno doživljavam sve trenutke, zašto se kidam i plačem. Rekla sam da znam zbog čega sam ovde, Dalilu poznajem odavno, znam šta je sve radila, što se Filipa tiče, znam koliko sam mu dužna, ne znam ni zbog čega se stresiram - govorila je Miljana.

- Ja Dalilu znam od ranije, od nje se ovo moglo očekivati, ušla je u rijaliti da bi ostavila Dejana, Biljana je to od samog početka znala. On odlično zna šta je sve radila i na šta je bila spremna, roditelji znaju sa kim je on bio. Aleksandra je naivna, ima veliko srce i zna da voli, David je nju prevario, a za Dalilu su sve znali i Biljana je bila u pravu za sve. Dejan treba da se zahvali Bogu i majci, jer majka nikada nije digla ruke od njega. Ona je njega varala i pre sa bivšim, znao je da ju je varao i pre svega ovoga. Komentatori su ove sezone nula, Đedović me je mnogo razočarao, malo ide ovamo, malo tamo.... Ja ću biti direktna, najjače oružje će mi biti istina - nastavila je Kulićeva.

- Što se svadbe tiče, ne želim svadbu, dokle god ne budem bila sigurna u neke stvari. Moje dete je muško, odrasta bez oca, želim da igra fudbal i želim da ima nekoga sa kim može da šutira loptu - otkrila je Kulićeva za sam kraj.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)