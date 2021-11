DENIZ HOĆE DA RAZDVOJI MILJANU I ZOLU! Priznala da joj je on najpoželjniji muškarac, a Kulićeva priredila DAR-MAR! (VIDEO)

Uplakana Marijana Zonjić nije smogla snage da se obrati zadrugarima, pa je bez reči podelila loptice koje su deo igre za Crnim stolom.

Nakon nje, loptice koje je dobila, podelila je Deniz Dejm.

- Ja samo želim da podelim - rekla je Marijana u suzama.

foto: Printscreen

- Da li neko sada ima mu*a da kaže ko mi je uzeo keš?! Marijana će dobiti plavu lopticu, stvarno nije bilo lepo to što je kazala. Indiferentna neka bude Magdalena, ona mi uopšte nije zanimljiva, primetila sam je tek kada mi je uzela sok. Najpoželjniji mi je Čolak, on mi je od prvog trenutka bio drag, budi me svako jutro, sutra će mi dati pesmu na radiju, nikada me nije imitirao, ali pošto vidim da je osećaj uzajaman, daću Zoli, jer mislim da je najsikreniji muškarac ovde - pričala je Deniz.

foto: Printscreen

- Da se nosite u tri pi*ke materine. I ti i on - pobesnela je Miljana i pobacala sve sa stola.

