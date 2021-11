MILJANA RASKRINKALA DALILU: Varala je Dejana s MLADENOM u Parovima! Krili se po TAJNIM SOBAMA dok im je njen muž donosio RUČAK!

Miljana Kulić osula je paljbu po Dalili Dragojević i otkrila da je varala Dejana i u prethodnom rijalitiju u kojem je bila i to sa Mladenom Vuletićem!

foto: Printscreen/Zadruga

Nišlijka je pozvana da prokomentariše trougao Dejan - Dalila - Filip Car kada je ispričala sve što zna o starleti. Navodno, Dragojevićka se još letos raspitivala o sadašnjem ljubavniku i interesovala se da li će ući u Zadrugu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalila je zlo i naopako. Jedna beskrupulozna osoba. Sve planski radi da bi postala voditeljka na Pinku. Letos je zvala Brendona i raspitivala se o Caru, da li je zauzet, da li ulazi u rijaliti, gde se trenutno nalazi. Ona je ušla ovde s planom da se razvede - počela je Miljana, dok ju je starleta iz Bosne bledo gledala.

foto: Printscreen/Pink TV

- Dok je bila u Parovima, varala je Dejana koji je bio napolju! I to sa bivšim dečkom Mladenom Vuletićem. Produkcija ju je pokrivala kad se ljubila s njim po tajnim sobama! Ona je i dalje zaljubljena u njega. Skoro se izlanula i rekla Caru kako nije on najjači, da postoji neko jači. Mislila je na Mladena jer ga i dalje juri. Traži utehu u Filipu. Ali ona ne zanima Vuletića. On ju je iskorišćavao, brisao patos njome, nikada nije hteo da je odvede u Crnu Goru, bilo ga je sramota - nemilosrdna je bila Miljana.

Kako tvrdi, naivni Dejan je u tom periodu donosio hranu svojoj supruzi, koja ju je delila s ljubavnikom.

foto: Printscreen/Pink

- Dejan je bio crna ovca, nabijala mu je rogove. A on joj je svaki dan donosio da jede iz jednog restorana brze hrane. Na kraju je počela da taži dva hamburgera, da bi davala švaleru! Pa njoj da je sada bilo ko od muškaraca prišao i rekao "sviđaš mi se, Dalila", ona bi ušla u odnos s njim. Znamo svi šta je radila po ŠŠvajcarsko i Tuzli, da je bila u šemi sa oženjenim muškarcem koji drži ringišpile! A ovde je ušla kao poštena žena. Iskoristila je Dejana da bi zataškala priče da je k***a i da bi se pomirila s ocem - završila je Miljana, a Dalila je skočila kao oparena.

foto: Printscreen

Njoj je zasmetalo što je muž, kojeg je javno prevarila s Filipom Carem, nije branio.

- Meni je nagluplje što Dejan na ovo ćuti. Ne brani me. Smatram da treba da se demantuju neke stvari - ponavljala je Dalila, ali ju je suprug ignorisao. Kada nije znala šta će, bosanska starleta je najavila tužbu protiv Miljane i rekla je da će je ganjati ako treba i deset godina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ J. S.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)