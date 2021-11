DETE NIJE ROĐENO DA GA ČUVAJU BABA I DEDA: Miljana se požalila na porodičnu situaciju, pomenula ZOLU I SVADBU! (VIDEO)

Miljana Kulić osamila se sa Milicom Veselinović i Mensurom AJdarpašićem, pa im je tom prilikom otvorila dušu o odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

Rijaliti učesnica otkrila je da nije imala svađu sa Zolom, već da je on samo otišao od nje.

foto: Printscreen

- Evo sinoć u deset, kunem ti se, nikakva svađa, apsolutno ništa. Krenula je muzika i ja sam ga pozvala da ustane, pa je seo u krevet. On me je pitao da li planiram da i dalje komentarišem ili mi je bitna naša budućnost. Zbog deteta sam ovde, dete nije rođeno da ga čuvaju baba i deda. On meni pominje svadbu i misli da je meni neko promenio mišljenje. Ja mu kažem, pričaćemo kasnije. Od mene se ne očekujem da idem i da hvatam ljude po žurci za k. On mi je rekao da ne želi da ima takvu devojku pored sebe, ja sam mu obezbedila stranu kreveta, misleći da će da dođe - rekla je Miljana.

- Ma dobro, ali ko će da komentariše ako nisi ti, jedino Đedović - ubacio se Mensur.

- Ma i Đedović je blag. Oni pričaju o se*su i ljube se u Dejanovom krevetu, nema polako, šta polako - rekla je Miljana.

- Pusti te tužbe, kazne i sve to - rekao je Ajdarpašić.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)