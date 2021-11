DEJAN JE PORED MENE IMAO SVE, A ISKORISTIO ME! Dalila otvorila dušu Miljani i osula paljbu po MUŽU: Nije se BORIO ZA MENE! (VIDEO)

Miljana Kulić i Dalila Dragojević pričale su o Dalilinom emotivnom životu i njenim odnosima sa Dejanom i Filipom Carem.

foto: Printscreen/Pink

- U 10 sati sam došla Dejan nije spavao, smejao se - rekla je Miljana.

- Neka i ja bih se smejala - dodala je Dalila.

- Je l' ti krivo što si ga izgubila? - upitala je Miljana

- Ne. On je isto go*no, samo drugačije pakovanje. Nikog mi nije krivo što sam izgubila, krivo mi je što gubim sebe - odgovorila je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Pink

Dalila je nakon toga prepričala Miljani skandaloznu svađu koju je danas imala sa Filipom Carem, pa je otkrila Miljani kako je došlo do toga da brak sa Dejanom Dragojevićem pukne.

foto: Printscreen/Pink

- To je sve bilo lepo, ali desi se strast i zaljubiš. Svideo mi se, njegova dela, njegove reči, kako je rekao da će da se bori za mene. Sve me je to kupilo. Ovaj nijednog trenutka se nije borio za mene - govorila je Dalila.

- Je l' misliš da te je voleo? - pitala je Kulićeva.

- Posle Zadrugovizije mislim da je sve to bila korist, pored mene je imao sve. Filip nikad nije bio zaljubljen u mene, hteo je da dokaže da može da me ima. Čovek koji voli, ne bi mogao da kaže takve stvari, pritom sam žensko - nastavila je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

