CAREVA PRVA ISPOVEST NAKON MAJINOG ULASKA! Otkrio šta oseća prema Marinkovićevoj i da ga DALILA IZLUĐUJE VIŠE NEGO DEJAN! ŠOK

Filip Car je otvorio dušu po prvi put nakon ulaska Maje Marinković u "Zadrugu 5".

foto: Printscreen/Pink

- Osećam se dobro, sinoć mi je bilo neobično, smešno i čudno. Ono sinoć je u prvi mah bilo, posle sve normalno. Bilo mi je smešno kad je Maja ušla, ne znaju se reakcije njene. Kad sam video da je sve okej, onda mi je bilo okej. Ja nemam prema Maji neku averziju, nešto da mogu da kažem negativno, simpatična mi je, volim je na neki način prijateljski. Kasnije, kad sam video da je sve okej, bilo mi je drago što je došla. Sa njom treba biti oprezan, da ne bude da nisam znao... Šta ja znam... Prošlo je tri meseca od toga što smo imali. Dalila mi je zamerila taj osmeh i ja njoj zameram neke sitnice. Ali videće ona kroz neko vreme da to nije ništa. Moje mišljenje je da ona u glavi ima Janjuša... I on je stvarno ispao fer ove sezone, nije imao ništa ni sa kim... Smešno je stavljati nas u isti koš. Danas sam se malo i pogubio u razgovoru sa njom, nisam znao šta da kažem, ali mi je bilo bitno da vidim njene reakcije, da vidim da nema neku ljutnju i mržnju prema meni. Nisam ja to njoj napravio sa Dalilom, nego mnogo pre... Stvarno mi je žao što sam ispao takav prema njoj, ona nije bila loša prema meni. Ali to su bile moje odluke. Nije trebalo da završimo da iz nekog inata se spojimo, onda smo se zavozali. Mislim da nam je žao što je došlo do toga, mogli smo da ostanemo prijatelji, da je ja upoznam sa Dalilom, da je predstavim kao druga, prijatelja, a ne da se priča o tom odnosu kao da je ne znam šta... Ona je uvek lepa, zgodna, simpatična i vrckasta, ali nije ona u tom ljubavnom odnosu neko ko je spreman i zreo za to. Sa njom se ne zna. Juče ulazi, imala je nešto sa mnom, sa Mensurom, sa Janjušem, seda sa Markom, ko zna šta će da ispliva - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Poznato je da ima katastrofalno mišljenje o Dalili, a rekla je i da je sigurna da ti misliš ono što si Dalili rekao u hotelu - dodao je voditelj.

- Ona je tad napravila nešto katastrofalno, ja sam svašta izgovorio, što sada ljudi koriste. Kajem se, ne znam što sam ovde gori nego napolju. Suludo je, gore se ponašam na televiziji, nego vani. Ja sam znao sve šta ona radi i da je inat, a najgore mi je bilo što je sve prebacila na mene. Mislim da to više neće da se ponovi i da ona neće to da dozvoli. Ja sam shvatio da i ja treba malo da se obuzdam, da moram da stanem, obuzdam se. Tako pokušavam sa njom. Kad već imamo tu ljubav veliku, bar da budemo fer jedno prema drugom, da bude to prava ljubav, a ne da se ljudi slade i koriste naše reči koje izgovorimo u ludilu - dodao je on.

- Koliko je Dalilu poremetio Majin ulazak? Šta ako bude nečega na Izboru potrčaka? - pitao je voditelj.

- Pa jeste u početku, mada smo mi svi očekivali da će nekad da uđe, iz subote u subotu. Mislim da ona vidi i po meni da sam ja tu prema Maji, a i Maja prema meni, da me gledam identično kao ja nju. Mislim da bi najbolji izbor potrčaka bio Maja i Janjuš. Vidim i na njoj i na njemu da osećaju nešto. Janjuša poznajem, nije mu bilo dobro. Nije im svejedno. Neko mi je rekao da je danas zaplakala. Janjušu je samo Maja u glavi, a i njoj je Janjuš u glavi. To bi bilo loše i za njega i nju, ali to oni žele. To se na njima vidi. A ako neko nešto želi... - rekao je Car.

- Šta misliš o Dejanu? - pitao je Darko.

- Ja zaista nemam ništa protiv njega. Dejan je meni kao i Maja, to su ljudi prema kojima mi nismo ispali ispravni. Ja kada prema nekome ispadnem neispravan, pokajem se. Žao mi je što sam ušao u raspravu sa njim, žao mi je za sve što se izdešavalo između nas. Ja vidim da Dejan nju podbode, da me provlači, da indirektno priča da sam loš, svašta nešto, ali ima pravo, ja bih bio gori - pričao je Filip.

- Kako reaguješ na to kad Dejan kažeš da je ona tvoj silos za punjenje semenkama - nastavio je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Gde sam ja, zamisli da ja kažem: "Kakav silos", on bi odgovorio da sam ja rekao. Mene izludi Dalila, ne Dejan - istakao je Car.

- Da li stvarno misliš da je ona zla i kvarna? - pitao je Darko.

- Ona je kao ličnost stvarno izgrađena. I kroz tu kuću što je napravila, posao, sve kao mlada devojka. Kroz rijaliti je postala bezobrazna, a taj bezobrazluk može da se ukroti kroz taj neki ljubavni odnos i da shvati da greši u nekim stvarima. To samo treba da se dobro predoči, kao i meni. Tako i funkcioniše ona. Pokazaće do kraja rijalitija da je bolji čovek nego što je bila, baš kroz odnos sa mnom. Meni je drago da ljudi razumeju Dejana, da su uz njega, čovek se uči dok je živ. I on nekad nije bio ispravan, sudio ljudima kao Dalila, a nije znap šta će da ga zadesi. Mislim da je dobra, pametna devojka, lepa, mlada, ima sve kvalitete, ali se kroz rijaliti naučila tom bezobrazluku. Ja želim da je izbalansiram u njenim greškama, jer ih najbolje vidim - dodao je Filip.

foto: Printscreen/Pink

- Opet si joj zamerao Karića, šta tu vidiš? - pitao je Darko.

- Ne vidim ništa, apsolutno. Nema tu problema. Ali ako ti meni zameraš svašta, a ja tebi propuštam neke sitnice. Dozvoljava sebi previše. Zamera mi najmanje sitnice, red za WC, da pitam koliko je sati nekoga. Možda je tako ludo, ali ja tako gradim odnos, da se sve odmah kaže. Mi smo se iskreno zaljubili i treba da radimo na tome da nam bude bolje. Mi dajemo materijala da ljudi govore loše o nama. Sve se brzo izdešavalo, naš odnos je krenuo na odnosima da nije idelan, pun prepreka, ali mislim da će postati bolje i bolje, šta nosi sutra, ja ne znam. Ja bih isto voleo da me Drvo pozove, da spremim nešto za mesečnicu. Još nemam ideju, ja sam spontan, voleo bih tad da se setim nečega. Voleo bih u bioskopu da gledamo film, ali to je nemoguće. Bitno je da radim na tom odnosu i da se menjam iz dana u dan. Ona vredi, radiću na sebi i tom odnosu - rekao je između ostalog Filip.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem