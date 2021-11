ŽESTOK OKRŠAJ MAJE I JANJUŠA! Priznala da ga i dalje VOLI, pa briznula u plač: Kad sam išla da ABORTIRAM on se slikao sa KORAĆEVOM

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković ušli su u žestok sukob za crnim stolom, popričali su o njenom abortusu, a Maja je završila u suzama.

- Ja sam ove godine ušao dosta spremniji i rasterećeniji, mene u ovoj sezoni interesuje samo jedna osoba i svi to znate. Ja ne krijem koji ljudi su bitni. Mene ne zanimaju loše stvari određenih ljudi. Ove niko nije bitan nikome 100% Mogao sam danas svašta da uradim. Setite se prošle godine kada je ušla Maja, ja sam ove godine govorio da ćemo videti kada uđe ona, i vreme je pokazalo. Ja nju kada sam video ovde na vratima, meni nije dobro, vraćaju mi se fleševi, dosta lošiji nego bolji, ali danas sam bio iskren. Svaki odnos drugi koji nema veze sa Majom bio je budalaština. Dosta sam ja stvari rekao i pre, desile su se mnoge stvari, ali smatram da treba da nastavimo život. Ja nju znam kako diše, ali ona ima svoje bubice, najavila je da će ove godine leteti torte, a ne ruske salate. Ljudi nemaju predstavu kakav je naš odnos bio, to nikada nije bilo - rekoa je Janjuš.

- Meni se mišljenje jako menja, to zna Tara, spavamo zajedno. Pričaću o svom slučaju, neću o drugim budžetima. Verujem ja da je on bio iskren, imali smo mi veliku emociju, znam da me je voleo, ali neke stvari ne mogu da zaboravim. Da mu postoje ti neke fleševi, postojali bi i u spoljnom svetu. Nijednom se nije javio bar da pita kako sam. Ne može da se kaže da me ta osoba voli. Neću da se svađam, provociram, zanimljiv mi je kad dobaci, ko se ne bi nasmejao. Ali dosta postoji njegove ironije. Vidim da je ušao spreman, ja sam rekla kod Darka da u njegovim očima vidim želju za kadrom. Hteli ljudi da prihvate to ili ne, ja jesma zlatna koka, šlepaju se nebitne devojke preko mene. Što bih ja lupala glavom, izlazila bez dinara, da mi se neko posle ne bi javio. Ljudi su se danas smejali Irmi, a ja mislim da je devojka totalno u pravu. Mnogi ovde ćute sada. Lako je da laju kad ja nisam tu. Ne mogu da budem milosna ove godine. Prvo ću staviti sebe, pa sve ostale. Jesam ga volela kao Boga - započela je Maja.

- Ali sva sr*nja su počela od tebe, sebe ne smatram nimalo krivim, osim što nisam mogao 100% da se dam. Za ostale situacije koje si izmišljala u svojim glavama... - uzvratio je Janjuš.

- Bila sam slobodna, isprovocirana i radila stvari iz inata, mogla sam da budem i sa njih 25. Možeš ti da budeš sa njih koliko hoćeš, ali ovakva se jedna desi. Ja ću ti uvek ostati ta neka zbog koje je sve urađeno - nastavila je Marinkovićeva.

- Da li me voliš? - pitao je Janjuš.

- Naravno da te volim na neki način. Ali ja za sve stvari koje su me pravili ovde ludom, ispalo je da sam bila u pravu. Ali te kr*s varijante, Bujanovac, jeftinoća, to me ne interesuje. Ja kao slobodna devojka mogu da radim šta hoću. Meni su ovde taj odnos sa Čorbom zamerali kao da sam ubila čoveka, ali ne napolju. Ja sam to uradila jer se nisam osetila voljenom dovoljno. Ja tebe nisam prevarila, bila sam sa dečkom dok sam bila slobodna - istakla je Maja.

- Maja je stvarno oduvek volela Janjuša, ona je bila povređena, to je bila njena bol. Nije npr. uradila sa mnom ono jer joj se sviđam, možda je htela neki inat na neki način. To je na kraju krajeva sve bilo iz ljubavi - ubacio se Mensur.

- Kad se desio konflikt sa Takijem, ja sam odlučila da ga neću zvati. Kad sam shvatila da sam trudna, nisam znala šta da radim. Nisam htela da ga zovem, rekla sam Ani Bulatović da mu javi. Našli smo se sa trećom osobom koja nas je spojila. Nisam mogla da verujem da neko ko je roditelj... - dodala je Marinkovićeva.

- Ja prvo nisam verovao da je trudna, i dan danas ne verujem. Neko treba da bude astronomska budala da se nastavi taj odnos - ustao je Janjuš.

-Niko nije pričao da se nastavi odnos, nego da se taj čin obostrano reši - dodala je Maja.

- Ja sam imao dva izbora, da imam odnos sa ćerkom Krunom, koja mi je najbitnija, ili da nemam. Odabrao sam prvo. Opet bih isto - istkaao je košarkaš.

- On, roditelj, koji je znao da sam u tom stanju, ide slika sa mojim najgorim neprijateljem, sa njenim psom u kolicima i priča da im je to sin. A ja idem da abortiram - pričala je Marinkovićeva i počela da plače.

- Nijednom me nije pozvao posle rijalitija, neka kaže Filip - istakla je Maja.

- Baš on treba da ti kaže - iznervirao se Janjuš.

