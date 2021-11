MAJA NEĆE MOĆI DUGO DA KRIJE EMOCIJE PREMA JANJUŠU! Mića dao svoj sud, pa napao Cara: Video bih te kad bi neko spavao sa Dalilom!

Tokom izbora potrčka zadrugari su komentarisali podelu budžeta Marka Janjuševića Janjuša.

Naredni koji je kometarisao bio je Lepi Mića.

foto: Printscreen

- Moram da kažem da su njegovi budžeti izgubili smisao posle Maje. On je sam rekao da on voli samo sve žene, bivšu i Maju, i da je ona jedina koju je voleo. Verujem ja da neće oni moći da sakriju emocije. Moram da kažem da smatram da su Car i Janjuš u tom čudnom odnosu, nemoguće je da on njemu ne zamera jer je Car je*ao njegovu Maju. Zamisli ti, Care, kako bi se ti pokazao kada bi neko spavao sa Dalilom? - rekao je Mića.

- Ma daj, nemoj to meni tako da govoriš - rekao je Car.

- Ćuti tu, Đedoviću ćutiš, a meni odgovaraš. vaš odnos je bolestan - rekao je Mića.

foto: Printscreen

- Ovo će se srediti kada Janjuš i Maja priznaju ono što je već polupriznato - rekao je Car.

- Mene zanima kako bi ti reagovao da je obrnuto - dodao je Mića.

- Ma nek proba ko hoće, ja imam svoju devojku, i ostali me ne zanimaju - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Maja je uradila Janjušu loše isto. Ali moram da kažem da je Janjuš rekao da neće da komunicira sa tobom napolju. Ti si njemu uradila to mnogo loše - pričao je Mića.

