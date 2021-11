DRAMA MILJANE I ZOLE! KULIĆEVA GA JURI PO CELOM IMANJU: Zahteva da joj da sav HONORAR, traži potpis, a on neće da čuje! (VIDEO)

Ponovo je došlo do svađe između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Naime, Zola je pričao kako ga je Miljana uštinula više puta, dok se ona pravdala da nije.

- Nećeš spavati, zato što si me iskoristio - poručila je Miljana.

- Krvnički si me ištipala - nastavio je on.

- Sam si se ištipao. Ko laže, nek mu umre majka - nastavila je Kulićeva.

foto: Printscreen

- Nisi stajala sa maltretiranjem - poručio je Čolić.

- I svakog dana ću. Ako ti lažeš, dabogda nemao sreće - govorila je ona.

- Stiskala si me krvnički - poručio je Zola.

- Pitala sam te da li me voliš, od sad ću preko jorgana. Dabogda mi roditelji ne dočekali jutro ako sam to uradila. Štipao si se sma kod WC, ja sam te samo pitala ovako da li me voliš - nastavljala je Miljana.

foto: Printscreen

- Nema potpisa. Keine potpis - odbrusio je Čolić.

- Nema ni spavanja. Gde god budeš legao, dolazim da te pitam da li me voliš - rekla je Miljana.

Miljana je počela da prati Zolu po imanju, a on je pokušao da se sakrije od nje.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:14 NAŽALOST ULAZIM U ZADRUGU, STAVLJAM KOSU I RADIM PAR KOREKCIJA! Miljana potvrdila ulazak, pa pokazala da se nalazi na GROBLJU