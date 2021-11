MAJA MARINKOVIĆ NIJE JEDINA KOJU JE JANJUŠ RASPLAKAO! Evo koja zadrugarka je RONILA SUZE zbog njegovih reči, potpuno ju je DOTUKLO

Nakon što je Marko Janjušević Janjuš rasplakao je Maju Marinković emotivnim govorom, a onda je rasplakao i Miljanu Kulić i dotukao ju je rečima.

- Miljana Kulić, veliki budžet. sad bih mogo da pričam o tebi sat vremena, ali ću skupiti sve u deset minuta. Miljana Kulić je ušla pre 4 godine ovde, pojavila se u crvenoj haljini. Ja do tad nisam čuo za nju. Od tad kreće moja noćna mora. Mi nismo znali kako sve funkcioniše. Kad je ona ušla, sve što mi je rekla shvatao sam lično. Prođe pored mene i kaže mi: "Večeras ti ulazi žena, ostavila te je". Toliko smo se svađali, 12 puta na krv i nož. Najveće svađe, gađao sam je limenkom odavde. Ali toliko mi je draga, žao mi je, ne znam kako da joj pomognem. Ne znam šta joj se dešava, ali duša me boli kad te gledam. Tebe ljudi ne razumeju, ali nismo mi svi isti. Njeni problemi, ne daj Bože nikome. Da se nama to dešava, ne bismo mogli da izdržimo nijedan dan - krenuo je Janjuš, a ona je počela da plače.

- Šta je prošla u rijalitiju, to niko od nas neće proći. Jedna od najvećih zvezda rijalitija, ako ne i najveća. Za mene je najveća zvezda rijalitija. Tvoj odnos sa Zolom nije dobar. Voliš ga više od majke, ali odnos vam nije dobar. Ja tebe razumem, savetujem me, ti mene ne slušaš. Ali ne mogu da te krivim, jer i ja nekad ne slušam. Marija je rekla dosta stvari ovde i bila u pravu. Većinom je bila u pravu. Želim ti sve najbolje. Razmišljaj o Željku i prestani da lažeš. Lažeš sama sebe. Nemoj da se kuneš u roditelje i Željka i da lažeš. Ja lepše dete nisam video. Znaš kako je on. Uvek mora da ti bude preči Željko nego Zola, on mora da ti bude na prvom mestu. Jako mi te je žao. Moraš da prestaneš da kockaš, moraš da prestaneš da lažeš. Hajde, nema plakanja, sedi tu, moraš da izdržiš ovu godinu. Sedi - rekao je Janjuš, a Kulićeva ga je zagrila.

Kurir.rs/M.M.

