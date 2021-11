TARA I MILJANA PRVI PUT OČI U OČI NAKON BRUTALNE TUČE Simova progovorila o traumi: Kosa mi ne raste 5 godina, sanjam da sam ĆELAVA

Miljana Kulić i Tara Simov našle su se u pušionici i popričale prvi put nakon brutalne tuče.

Miljana ju je zamolila da joj pozajmi prašak za veš.

- Sećaš se da si mi dužna litar omekšivača. Stavićemo to, posteljinu, pidžamicu jednu i to je to - rekla je Tara.

- Imam šareni veš - istakla je Kulićeva.

- Daću ti i da mi ostane za Đedovića, dve mašine tamo, dve tamo - govorila je Tara, a onda je Simova prešla na ozbiljnije stvari:

- Samo da znaš, ovo ti neću nikad oprostiti. Kad me malo u prolazu gurneš, ja se tresem, ovo mi je najveća trauma u životu. Pričam o ćelavosti, kosa mi ne raste pet godina. Molila sam Boga da ne budem ćelava opet. Udarila si mi na psihu - istakla je Simova.

- I ja sam bila ćelava - odgovorila je Kulićeva.

- Samu sebe si ošišala, to nije trauma. Ja sam Anđeli oprostila, sela, jela, popila kafu, sad smo u odličnim odnosima. Ali dovodiš me u situaciju da govorim stvari koje će da mi sj*bu taj odnos. Ajde to, ali imam košmare od tog dana. Sanjam od Karića mrtvog, sebe ćelavu, kako šetam bez glave, ne mogu da ti objasnim rečima. Nisi mi udarila samo na telo, nego i na glavu - rekla je Tara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si meni prošle godine skidala periku - odgovorila je Miljana.

- Ti si meni prva skinula rep, klipse - istakla je Simova.

- Skidala si mi dva puta periku i Đedović jednom - odgovorila je Kulićeva.

- To je bilo prošle godine, imale smo najnormalniji odnos kad smo ušle - natavila je Tara.

- Moja veličina je da oprostim, ali ne i da zaboravim. I šutirala si me posle kiretaže u stomak - rekla je Miksi.

- Ti si na živu ranu imala odnose - odgovorila je Tara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ali ne u tu (rupu) - rekla je Miljana.

- Ali imale smo najbolji odnos, spavale jedna pored druge, delile nes. Odakle ti ideja da me počupaš onako? Ti si krenula da vrištiš, a ništa ti nisam uradila - govorila je Simova.

- Jer imam traumu od tebe, gurnula si me. U svakoj Zadruzi si me tukla, imam traume od tebe - rekla je Kulićeva.

- 180 sekundi si me krvnički vukla, navela sam tri svedoka. 15 ljudi je gledalo kako me čupaš, ja nisam reagovala. Nisam te držala, nema šta da te boli - rekla je Tara.

- Njihova priča se prekinula jer je Janjuš krenuo da priča o Maji Marinković, a one su želele da čuju izlaganje.

Kurir.rs/M.M.

