SAD BI ME POLJUBIO I ZAGRLIO: Dalila tvrdi da Dejan GLUMI ŽRTVU i zato ne prihvata IZVINJENJE! Dragojević: Ovo je ŠIZOFRENIJA!

Dalila i Dejan Dragojević odgovarali su na pitanja sedme sile.

foto: Printscreen/Pink

- Dalilin i tvoj odnos je vrlo intrigantan, čuli smo izlaganje u toku radijske emisije, gde je osetila potrebu da ti se izvini za sve što ti je uradila, kako komentarišeš njen gest? - pitao je voditelj.

- Ja njoj ne verujem nijednu reč, kad bih bio gladan i donela bi mi, proverio bih šta je u hrani. Ušla je u neki fazu, da li je izašla iz ludila, pa uviđa, ali nije svesna šta je uradila. Ne verujem joj jednu sekudu, sad da padne ispred mene mislio bih da laže - rekao je Dejan.

- To iz tvog iskustva? - pitala je Dalila.

- Je l' si me ti šutala dok sam spavao? Ne smatram to kao izvinjenje, niti da može preko noći da se promeni, više je to žal za Filipom. Treba da me izbaci iz videokruga, ja nju izbacujem. Ona se sad opet priključuje da komentariše mene, a juče je rekla da je izbacim. Ne verujem joj, sve je vrsta laži, minupulacija i tako će ostati do kraja - rekao je Dragojević.

- Dalila, kako komentarišeš ti Dejanovo izlaganje i to što je rekao da i kad bi mu donela hranu, da bi proverio da li si je otrovala? - pitao je voditelj.

- Naravno da to nikad ne bih uradila, to kaže u afektu, pa se posle kaje. Ovo što kaže da mi ne veruje, ima pravo da mi ne veruje. Tu je iskren. A ovo za hranu... - istakla je Dalila.

- To je metafora, to se tako kaže, koliko je bila neverna i folirant - ubacio se Dejan.

- Ja stojim iza svakog svog postupka. Stojim iza izvinjenja, to su bile moje iskrene emocije. On bi najradije voleo da popriča sa mnom, da me poljubi, to je njegov najiskreniji osećaj, ja to znam. Ali dobro mu je da ostane u ovoj ulazi koju sam mu pružila sada. Ovi njegovi padovi, ovi što su zaljubljeni u njega to koristi, sa svakim padom su mu sve bliže, Sandra Rešić, Tara, Marijana, Ana... Ali sa njima ne može da bude jer ima osećaja prema meni. Sada želi da uživa u toj ulozi. Ne prija mu da priča sa mnom, jer bi izašao (iz te uloge) - nastavila je Dragojevićka, pa nastavila:

- On se suzdržava da ne priđe zbog svojih interesa. Videla sam da želi da me zagrli i poljubi. Njegovo sada ovo podizanje je zasluga mene i ovog prilaska, a ne ljudi oko njega. E to je sada ovakva odlika Dejana, koji je nasmejan - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ovo je takva šizofrenija - nasmejao se Dejan.

- Neka bude šizofrenija, meni je top. Ako mi se plače, ja plačem, ako mi se svađa, ja se svađam. Da sam se bavila kalkulacijama, verovatni bih posle ovog događaja (sa Carem) sedela na zidiću sa 10 Bromazepama i bila patetična. Ali ja sam se izdigla iznad svega. A sad će on da bude grub - dodala je ona.

- Ona tone sve više i više. Ona od trenutka kad mu je prešla preko onog u hotelu, nema šta. Ostavio te je zbog devojke sa kojom je bio. Tako da ti ne možeš da budeš na zidiću i nemaš tu vrstu emocija prema njemu kao što ja imam prema tebi. Tebe Car prevari sa Majom, ti igraš na žurki - nastavio je Dejan.

- Na greškama se uči, nisam ja jedina koja je nosila breme. Što se tiče patetike, pa da plačeš mesec dana da ti neko umre, bilo bi dosta. Ne kažem da ga nisam povredila, ali hoće nekako da stave veći teret na mene, muškarci hoće preko mojih leđa. Ja ću im to rado priuštiti - poručila je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:30 MITROVIĆEVA ĆERKA OVAKO SLAVI 2 GODINE VEZE SA MILIJARDEROM IZ UKRAJINE! Ilija objavio fotke iz PRIVATNOG aviona, OVO joj poručio