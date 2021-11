SAMO KANALI SEBE, NIJE JOJ TO TREBALO! Dragana Mitar o odnosu Maje i Janjuša! OSUDILA njeno pomirenje sa Carem, oplela po DALILI

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Dragana Mitar, komentarisala je ulazak Maje Marinković u Belu kuću, kao i goruće teme iz rijalitija:

foto: Printscreen/Instagram

- Ulazak Maje kako komentarišem... Iskreno, to se znalo, tako da se generalno to i čekalo… Što se tiče Janjuša, znaš kako, ona je njega baš volela, ali mislim da neke žene koje sa partnerom ostanu trudne, pa se očiste, taj odnos više nije isti, s obzirom da im je to uvek u podsvesti - priča Dragana za Pink.rs

Bivša zadrugarka se dotakla i Majinog pomirenja sa Filipom Carem, kojem je oprostila prevaru sa Sandrom Čaprić i Dalilom Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče njenog pomirenja sa Carem, ne znam čemu to, samo sebe kanali time. Ipak, žene su žene, a muškarcima je sve dozvoljeno. Mislim da joj nije trebalo mirenje, ono što je on uradio njoj, uradio je i Dalili, uradiće i svakoj sledećoj. Možda mu je oprostila, ali nije zaboravila, a ako ćemo iskreno, meni je to osuđeno na propast - zapaža Mitrova.

Dragana se osvrnunula i na odnos Filipa Cara i Dalile Dragojević, koji je i dalje na klimavim nogama.

- Car voli da je u bilo kakvoj priči, nebitno kojoj, samo da je neko dešavanje, a što se tiče njegove veze sa Dalilom, on je za mene još uvek neiživljeni klinac. I ta veza je isto osuđena na propast i veliki je pritisak… Neki ljudi vole da su u pričama, pa makar te priče bile negativne, ali samo nek se priča, što bi rekao narod - zaključuje Dragana Mitar.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem