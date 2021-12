POTRESNA ISPOVEST ZADRUGARKE: Otac ju je ZLOSTAVLJAO, kada ga je OPSOVALA potegao je NOŽ, a sada kada se sretnu kao da su STRANCI

Zadrugarima su imali priliku da vide razgovor Ane Spasojević i Marka Osmakčića. Ana se tom prilikom žalila na ponašanje svog oca.

Ana je ustala, pa je započela priču:

- Da, zloostavljao me je. Pobegle smo kad me je mama gurnula, ali ona nije smela da reaguje. Ona je jednom skočila da me odbrani, a on je njoj opalio šamar, sećam se svega, čak i posteljine. Ja sam znala da ću da dobijem batine i da sam kriva i da nisam. Prvu put sam mu se okrenula i usprotivila kada me je sapleo bez razloga. On je tu mene udario, a ja kako sam pala i krenula da ustajem, tad sam prvi put opsovala, a imala sam 15 godina. On je tu, kako je bila frka, uhvatio se za nož, ali ne znam šta je hteo sa tim nožem. Tada me je pokupila i mi smo otišli. Tad se mama videla sa njim, a jednom se desilo da sam ih videla u kafiću da pričaju, pa sam mislila da će se pomiriti, pa sam ishisterisala. Pa puta sam ga videla na ulici, ali ništa. Nije pokušavao da se izvini ni jednog momenta, ali nije bio ni poročan. Hteo je da živi preko mog tenisa, jer ništa nije uradio - rekla je Ana.

- Na nju verovatno nije ostavilo jer je ona bila mala. To je trajalo od moje pete, šeste godine, pa sve do 15- te. Ja sam njemu morala da ćutim i da stojim mirno. Ona negde nije smela, ali ja sam tada bila mala, išla sam u školu. Čuli su ljudi kako se derem upomoć i spasi me, pa su ga ljudi prijavljivali. Baba je saznala kad je donela kolače za užinu, a on joj je rekao da ne mogu da jedem jer sam kažnjena, pa je sve to pojeo ispred mene - nastavila je Ana.

