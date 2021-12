OVA ZADRUGARKA JE BILA SA BIVŠIM DEČKOM KIM KARDAŠIJAN Otkrila detalje sukoba sa STARLETOM: Javila mi se, a onda je nastao SKANDAL

Nevena Miličević otkrila je pred milionima detalje sukoba sa bivšim dečkom Kim Kardašijan.

- Da li je istina da je tvoj muž, bivši dečko od Kim Kardašijan? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da. Oboje smo živeli Majamiju, ali mi se niko nikada tako nije dopao preko Tv-a ili novina. Videla sam sliku njega i Kim, pa sam rekla da bi volela da imam takvog dečka. Posle dve nedelje smo se upoznali. Ne znam koliko sam imala godina, ali je to bilo pre moje poslednje veze. Nije me blokirala Kim Kardašijan, ali sad ova što sada ima decu sa njim, slala mi je poruke i imejlove. Kontaktirala me je. Pisala mi je i rekla da je našla moje slike u njegovom telefonu. Bila sam u početku ljubazna, ali sam ja odmah promenila ton, jer je bila previše drska. Ona mi se potom izvinila. Ta žena je njega stalno hvatala za bebu, ali je on nju stalno varao. Čitav je to skandal bio - ispričala je Nevena.

Kurir.rs/M.M.

