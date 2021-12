NIJE ČUDNO ŠTO JE MAJA STRELJA POGLEDOM: Aleks priznala da je posle Cara imala brzinski i sa Janjušem, pa najavila HAOS

Aleksandra Nikolić, koja se uselila u Belu kuću, otkrila je šokante detalje.

"Ubila me je trema kad sam ušla, stala sam i gledala one ljude, a sada već kao da nisam ni izlazila odavde. Upoznajem zadrugere - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

Kako su reagovali Maja i Car, šta si primetila? - pitao je Darko.

- Pa, Filip, oni su se strašno posvađali kada sam ušla, krenuli su da spominju neke stvari od letos. On baci pogled, i Čorba je to video, krišom gleda u mene, zatvara vrata, pogleda u mene. Ja nisam mogla da spavam jutros, on isto, odem do WC-a, on, primetim poglede. Maja mi nešto nije ni prišla, rekla mi je da je on pričao neke stvari, koje nisu istina. Ona je samo zamenila momka, kao da gledam prošlu godinu, samo što je Filip umesto Janjuša. To mi je strašno, bila sam u šoku, nadam se da se neće ponoviti. Filip joj priča da sam mu najdraža bivša, a zna da će ona da se upali. Mene on ne zanima - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

Koliko si sada slagala - rekao je Tanasijević.

- Nisam, ne, stvarno, on je izabrao svoju sreću i svoj put. Ja ću videti svoj put - odgovorila je ona.

Postoji li mogućnost da će da ti se jave ponovo emocije prema Janjušu? Šta se među vama desilo u etno-selu? - pitao je Darko.

- Zasada ne. On se malo pravi lud, kao čuli smo se jednom, nije tako. Drago mu je što sam tu. U etno-selu, ručak hahaha. Zna se da mi imamo zajedničke prijatelje... - pričala je ona.

Da li ste bili zajedno, da li ste bili intimni? - pitao je Tanasijević.

- Jesmo, desilo se, nešto smo se viđali i tako. Onda je on ušao u Zadrugu. Nismo se razišli u lošim odnosima - odgovorila je Aleks.

foto: Printscreen

Da li su onda Majine sumnje bile opravdane? - pitao je voditelj.

U Zadruzi 3 se pričalo da smo bili zajedno, ne, to se nije desilo. Letos se prosto desilo, ja ga volim, on mi je drag, to je to. Za sada ne bih ulazila u bilo kakvu vezu kada vidim ove veze, ali mi imamo posebnu konekciju, razumemo se, smejemo... - istakla je Nikolićeva.

Tara ti se nije obradovala - dodao je Darko.

- Katastrofalno. Ja sam iskulirala ono što je rekla, nisam htela da pravim haos na ulasku, ima dana... Priča da sam "k" iz Bujanovca... To govori o njoj. Ja nikoga prva nisam vređala, prošle godine sam iznela istinu o njoj, a ona o meni laži. Verovatno joj smeta što Čorba spava pored mene, primećujem poglede. Zašto bih ja pričala o nekoj ljubavnici? Ljudi su videli ko je ona, šta je ona, ona govori o sebi kada mene vređa. Ja nikada nisam bila ljubavnica, nisam bila druga, nisam bila osoba koja je rasturila brak, neka narod proceni ko je ko - istakla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

Sa kim ćeš imati konflikte? - pitao je Darko.

Pa sa Tarom, veće je počela da priča bljuvotine. Sa Majom, prošle godine zbog Janjuša, sada zbog Filipa. Što se Dalile tiče, meni bude žao kad se svi okome na nekoga, sažalila sam se na nju, drugačija je energija uživo, nisam sa njom još komunicirala da bih rekla nešto više, ali ja sam rekla već da ne opravdavam što je to uradila, ali tu je i Filip strašan, i Dejan i Dalila i Filip. Jako ružan i bolestan odnos - istakla je Nikolićeva.

kurir.rs