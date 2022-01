OVO JE STAN KOJI JE MAJA DEMOLIRALA KAD JE IZBAČENA IZ ZADRUGE: Odela na sve strane, CRVENI ZIDOVI, pehari na ormaru, ali i LISICE

Maja Marinković, koja je diskvalifikovana iz Zadruge 5, navodno je demolirala stan kada je izbačena iz Zadruge.

Kako prenose mediji, Taki je posle izbacivanja Maje iz rijalitija, došao po ćerku u Šimanovce i odveo je u stan, gde je ona navodno nastavila da histeriše i lomi sve pred sobom.

- Maja ne može da se smiri. Trese se, cvili i plače što je diskvalifikovana iz rijalitija. Kada ju je Taki doveo u stan, počela je da lomi i ruši sve po sobi. Taki je pokušao da je smiri, ali nije uspeo u tome - kaže dobro upućen izvor.

- Najveći problem je što ni Maja ni Taki ne znaju kako će vratiti dug od 50.000 evra. U trenutku besa je poručio Maji: "Stalno sam te savetovao da se smiriš, ali me nisi poslušala. Eto ti tvoje veze. Eto ti sada i rijaliti. Odakle nam 50.000 evra da platimo "Pinku" dug?". Međutim Maja i dalje ne želi da ga sluša. Obećala je da će se promeniti, ali po svemu sudeći od toga nema ništa. Moraće po hitno da je vodi na lečenje - zaključuje izvor "Blica".

Ekipa Kurira prva je imala priliku da zaviri u dom Maje Marinković.

Njen otac Radomir Taki Marinković pokazao nam je Majinu sobu, u kojoj je odelo poslagano kao u butiku.

Tu je i mnogo obuće koja se nalazi u jednom ćošku.

- To što moja Maja pravi skandale po Beloj kući, to je Zadruga, šou. To je ona. Ona uđe, razvali sve za dva minuta, to treba narodu, ali je na moju štetu i loše za moje zdravlje. Maja se mnogo zaljubila u Janjuša, mene je najveći strah od njenog izlaska. Kad ona izađe biće tu još jurnjave, ali mislim da će se to završiti - pričao je za Kurir Taki.

