DALILA UTUČENA, ČIM JE OČI OTVORILA POČELA DA PLAČE! Dragojevićka se samo pored bivšeg ljubavnika oseća DOBRO, cimeri je teše!

Dalila Dragojević se ni danas nije probudila u boljem raspoloženju, pa je završila u suzama odmah nakon buđenja.

Iako je obavila razgovor i sa Filipom Carem, čini se da je dobro samo u njegovom društvu. Zadrugari su joj redom prilazili, ali Dalila nije mogla da zaustavi suze i dođe sebi. Mnogi se pitaju ko je ovog puta zadužen za njeno loše raspoloženje - Dejan ili Filip.

foto: Pritnscreen

Ona je i jutro provela burno, a nakon sukoba sa bivšim mužem, bivši ljubavnik ju je tešio.

foto: Pritnscreen

Dalila Dragojević je imala burno jutro. Najpre je prolila more suza zbog sukoba sa bivšim mužem Dejanom pa se nakon toga osamila u ekonomskom dvorištu.

- Od sutra počinjem sa Matorom da treniram. Zdravi obroci. Od danas gledamo novu Dalilu. Sve što sam do sad radila, pokušavala sam da ublažim grižu savesti tako što ću biti uz njega, to je bilo pogrešno. Od večeras više ne postoje Dalila i Dejan. Neću mu dozvoliti da mi prilazi da me teši, niti ću ja njega. Tako je najbolje za oboje. Želela sam da imam razgovor sa njim danas, Imaću padove, ali sam mu rekla da nema potrebe da mi prilazi - govorila je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

32:40 KSENIJA STROGO KAŽNJENA, A NAJJAČI IGRAČ NOMINOVAN! Trese se stolica ovim barovcima (EP22 DEO2)