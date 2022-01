CAR SIPAO DEJANU SO NA RANU! Bez ustručavanja pred Dragojevićem spajao sebe sa Dalilom: Nas dvoje smo NAJVEĆI MILJENICI (VIDEO)

Filip Car nije mogao da spava, pa se šalio sa budnim zadrugarima, a glavna zanimacija bila mu je Irma Sejranić, koja se motala po kuhinji.

On joj je neprestano dobacivao, a bez ustručavanja je pred Dejanom Dragojevićem sebe spajao sa Dalilom.

foto: Printscreen

- Kaže Irma da smo Dalila i ja najveći miljinici u Srbiji... Možda čak i u svetu - provocirao je Car.

Inače, on i Dalila osamili su se tokom dana u ekonomskom dvorištu, a potom je koristio svaku priliku kako bi joj se približio. Inače, Dragojevićka je saopštila da okreće drugi list.

foto: Printscreen

- Pa, dobro sam, dobro sam danas, šta da ti kažem... Od sutra počinjem sa Matorom da treniram. Zdravi obroci. Od danas gledamo novu Dalilu. Sve što sam do sad radila, pokušavala sam da ublažim grižu savesti tako što ću biti uz njega, to je bilo pogrešno. Od večeras više ne postoje Dalila i Dejan. Neću mu dozvoliti da mi prilazi da me teši, niti ću ja njega. Tako je najbolje za oboje. Želela sam da imam razgovor sa njim danas, Imaću padove, ali sam mu rekla da nema potrebe da mi prilazi.

Kurir.rs/I.B.