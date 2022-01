NIJE MI DOBRO, VIŠE MI NEMA POMOĆI: Dalila grca U SUZAMA, ne može da izdrži! Car otvorio dušu, ona se rasula u KOMADE! (VIDEO)

Zadrugari su pogledali novi klip, Filipa Cara i Lazara Čolića Zole dok pričaju o Dalili Dragojević, a ona je briznula u plač.

- I to ono što sam sinoć rekao, spominjao sam i Milanu. Kada sam video da joj ne mogu pomoći, onda nema potrebu da joj priđem. Kada vidim da joj je loše nije mi svejedno, to je kod mene prirodno. Njeno loše ponašanje i raspoloženje, se često odražava na mene. Kriv sam bio za neke stvari i to priznajem, ali se ona posle pnovo pomirila sa Dejanom i šta ja više imam sa tim. Kad ona počne ovde da govori i kada je neko saseče, meni pritisak udari u glavu. Shvatim da sam kriv i za njen moral i njeno ponašanje i sve loše što joj se desilo. Ali ja ne mogu više njoj da pomognem, čak joj pravim i dosta gore. Ne znam kako bih sve to objasnio. Nije mi drago što je u ovoj situaciji, voleo bih kada bi se sredila sama sa sobom. Ona je ranjena radi mene... Imam osećaj da stvarno voli Dejana na neki lud i bolestan način. Kad vidim kad joj se sve dešava, nije mi baš prijatno - govorio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Izvinite, ne mogu da ispoštujem emisiju. Ne pomažu mi razgovori, nisam dobro. Nemam snage, toliko sam upropastila sebe i više mi nema pomoći. Stvarno sam potpuno slomljena i uništena - dodala je Dalila.

- Znam ja da ona nije dobro zbog mene i onoga što sam joj uradio ali ne mogu da vratim vreme. Ali ja više ne mogu da joj pomognem, ne znam kako, rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Možda samo da se potudiš malo više? - dodala je voditeljka.

- Ne znam iskreno, mislim da sam sve probao, ali svaki put naš razgovor završi u nekom problemu. Nisam pametan, ali ne volim kada je vidim da plače ili da joj je teško, delikatna je situacija - odgvorio je Car.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)