DOŽIVELA SAM KATAKLIZMU, NE ŽELIM USPOMENE S NJIM! Dalila otkrila TRAUME od braka sa Dejanom, pa Dragojević upao u napravio HAOS

Dalila Dragojević kod Baneta Čolaka otvorila je dušu o svim ljubavnim brodolomima sa bivšim mužem Dejanom Dragojević i bivšim ljubavnikom Filipom Carem.

- Već dva dana mi se dešava kataklizma. Želim prvo da ti se izvinim za sve uvrede prvo koje sam ti izrekla. Dva dana sam jako loše, u izolaciji sam provela dosta vremena, mislim da mi više nije potrebna. Prvu noć sam mu ispričala sve i svoja osećanja, on je rekao da će biti tu, ja sam mu rekla da ne želim takav odnos, zamerio mi je to. Kaže mi da mu namećeš grižu savest. Ima dosta nesuglasica, isto tako se desilo i sa Dejanom kada je stigao u kuću. On je meni onako poslovno rekao dobar dan, a ja zahtevala da izađem, nisam znala šta je sa njim, mislila sam na najgore. Posle sam mu prišla i pričali smo normalno dok nije došlo do izolacije. Sinoć mi je rekao da sam ja od*ebana od strane Filipa, poslao je Đedovića da podelimo novac, ja mu kažem što to sada kada znam da ima novca, on kaže da neće drugi da troše njegov novac. On se okrenuo i rekao da ću završiti sa novčanicom u nosu, a onda napao i Filip izvređao me i ajde to slušaj ovo. U ponedeljak je Dejan od mene tražio lek za želudac i ja mu kažem idi uzmi, a sutra dan šalje Đedovića. On je samo hteo da izazove reakciju jer me poznaje - počela je Dalila i nastavila:

foto: Printscreen

- Dolazi do situacije da tokom Nenadovog izlaganje se Dejan grli sa njim i kao solidarišu se i on kaže Irmi da ne kaže da je u pabu. On je mislio da ću ja doći tamo ali nisam. Danas je rekao kako sam ja njemu ostavljala čokoladice i poruke u garderoberu, ja sve prihvatam ali ja tek sada shvatam sa kim sam imala posla. Ja mu želim sreću, sve izlazi na videlo. Govorili su da ja prebacjem loptu na njega, e sada će sve da se vidi. Ja kažem, neka bude tako samo da ne bude lupanja. Za Srpsku Novu godinu, on stoji iza Cara i puši i kad uleće obezbeđenje on namerno pravi haos, što nije njega potapšao po ramenu i rekao lepo. Ja doživljavam kataklizmu, ne mogu da se oporavim. Prihvatam činjenicu da sam ja najgora u svemu, neka bude tako ali od danas gledam samo sebe jer ja vidim da nikome nisam ni bitna ni važna. Ispadam najgora - pričala je Dalila.

foto: Printscreen

- Juče sam zapalila igračke ali sam ih polila vodom posle i bacila, ne želim više uspomene sa njim. Nisam htela ni da spavam u izolaciji, posle toga nisam ni htela da spavam u izolaciji, A u sobi Dejan dobacuje nekim devojkama, ja sam skočila kada sam videla šta radi - govorila je Dalila.

Dejan je ušao u prostoriju radija i sa metlom u ruci čistio pod rečima:

- Izvini Bane, moram da očistim laži - rekao je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

