CARU DALILA NE IZBIJA IZ GLAVE! Filip do detalja opisao bivšu ljubavnicu, hoće da joj bude RUKA SPASA! (VIDEO)

Filip Car držao je Lazaru Čoliću Zoli maratonsko predavanje o Dalili Dragojević, njihovoj vezi, raskidu, ali i svemu što se trenutno dešava među njima.

Naime, Car tvrdi da ne želi ponovo da bude sa njom, ali ne prestaje da o njoj priča i razmatra sve opcije.

foto: Printscreen

- Kakva god da je ona, treba imati mu*a da ustane i kaže sve to, mnogo se ona ponizila zbog tebe. E, sad, druga stvar je šta se desilo posle - rekao mu je Zola.

foto: Printscreen

- Ja tek sad vidim da nije to nešto veliko, ni to za slavu, ali mi se tako poklopilo, plus je Maja ušla. Znao sam da u tom odnosu ne mogu ostati, odlagao sam to, bežao od problema. Pazi ti, ja sam sam sebi go*no ako vidim da ona pati, a ja joj pružim ruku spasa, a time ne postignem ništa. Ovo ne vodi nigde - govorio je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

