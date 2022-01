DALILU ĆE UBITI KAMATA AKO ŠTO PRE NE REGULIŠE OVAJ DUG! Vesna Rivas dobila Dragojeviće na sudu, evo koliko MORAJU DA PLATE! FOTO

Pevačica, rijaliti učesnica i astrolog Vesna Rivas podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama da je na sudu dobila najaktuelniji bivši bračni par, Dalilu i Dejana Dragojevića.

- Dobila sam Dalilu na sudu, a i Dejana... Pošto non stop mlati tamo po Zadruzi kako su me tužili i da je suđenje u toku, e pa javite joj da je izgubila i da mi je dužna 150.000 din, plus 129.600 din za troškove postupka, plus zatezna kamata na ove iznose za svaki dan, počevši od 24.06 2021 godine... I Dejana sam dobila, tačnije oborila njegovu tužbu kao neosnovanu,svojom protivtužbom i niko nikom (od nas dvoje ne duguje više ništa). Tako da Dragojevići, sa vama sam završila rijaliti još samo Dalila da plati šta je dužna... Znači, sa njom dok ne plati, nastavljam rijaliti... Obavestite je da će je ubiti kamata, ako što pre ne reguliše dug - saopštila je Vesna u svom stilu.

Podsetimo, Vesna i Dragojevići znaju se iz rijalitija "Parovi", gde su nekoliko sezona proveli zajedno.

