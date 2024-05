SI ĐINPING UOČI POSETE SRBIJI: "Svetlost čeličnog prijateljstva neka zasija na putu saradnje Kine i Srbije!"

Predsednik Kine Si Đinping izjavio je danas da se raduje susretu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićemi drugim srpskim rukovodiocima i prijateljima sa kojima će tokom državne posete Srbiji razgovarati o prijateljstvu, planirati saradnju i kako ističe ubrizgati novu vitalnost u čelično prijateljstvo Kine i Srbije.

On je u autorskom tekstu za list "Politika" kazao da će kao predsednik Narodne Republike Kine, ovo biti njegova druga poseta Srbiji naglašavajući da su u njegovom umu još uvek živopisne prijateljske scene tokom poslednje posete našoj zemlji pre osam godina, kao i da je od tada bliska saradnja dve strane već postigla plodne rezultate.

"Uvek je postojao afinitet između naroda Kine i Srbije uprkos velikoj udaljenosti među nama. Tokom gorkog Antifašističkog rata i u periodu sopstvene državne izgradnje prošlog veka, narodi dveju zemalja su stekli čelično prijateljstvo koje se proteže kroz vreme i prostor. Usred tekuće transformacije sveta neviđene u jednom veku, međusobna podrška dve strane je čvršća, uzajamno korisna saradnja je bliža, dok su naše razmene i međusobno učenje sadržajniji", napisao je on u autorskom tekstu.

Si je naglasio i da bez obzira na to kakve bile promene međunarodne situacije, Kina i Srbija ostaju pravi prijatelji i dobri partneri i da čelično prijateljstvo dve zemlje neprekidno jača, čime je postavilo primer za saradnju između država i naroda.

"Naše dve zemlje su se uvek međusobno poštovale i verovale jedna drugoj. Predsednik Vučić i ja smo razvili dobar radni odnos preko naših susreta, telefonskih razgovora i razmena pisama. Dve zemlje održavaju blisku saradnju na svim nivoima i u svim oblastima. Obe strane u potpunosti razumeju i poštuju izbor sopstvenog naroda za razvojni put, zalažu se za princip pravde i pravičnosti, čvrsto međusobno podržavaju suštinske interese od najveće važnosti za nas", rekao je predsednik Kine.

On je dodao da su dve zemlje održavale blisku i glatku koordinaciju i saradnju u bilateralnim i multilateralnim oblastima, i da se sveobuhvatno strateško partnerstvo neprekidno produbljuje sa opipljivim rezultatima.

Kako je istakao Srbija i Kina su ostale posvećene obostranoj koristi.

"Srbija je prvi partner slobodne trgovine Kine u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Prošle godine Kina je bila najveći izvor stranih investicija i drugi najveći trgovinski partner Srbije. Dinamična saradnja dve strane u oblasti privrede i trgovine, industrijskih lanaca i izgradnje infrastrukture daje veliki podsticaj sopstvenom procesu modernizacije dveju zemalja", rekao je on.

Kako je naveo i Železara Smederevo HBIS, koju je posetio 2016, već je jedan od tri najveća izvoznika Srbije, dok se srpski poljoprivredni i prehrambeni proizvodi kao što su med, crveno vino, govedina i jagnjetina veoma se sviđaju kineskim potrošačima.

"Naše dve zemlje su uvek pomagale jedna drugoj. Nakon izbijanja pandemije kovida 19 imao sam dva telefonska razgovora s predsednikom Vučićem i postigli smo važne konsenzuse o saradnji u borbi protiv pandemije. Kineska strana je pružila pomoć i prioritetno obezbedila više kontingenata zaštitnih i medicinskih sredstava, te uputila medicinske stručnjake u Srbiju", rekao je Si.

Podsetio je i da je srpska strana pružila kineskoj strani potpunu podršku u realizaciji programa Prolećna klica sa ciljem da vakciniše kineske državljane koji žive i rade u Srbiji, navodeći i da su i Nevladine organizacije u Srbiji spontano donirale maske i druga sredstva kineskim građanima.

Prema njegovim rečima, međusobna podrška u izazovnim trenucima svedočanstvo je o neprocenjivom bratskom prijateljstvu.

"Naše dve zemlje su uvek učile jedna od druge. Kina i Srbija se zalažu za sreću naroda i prosperitet države, aktivno razmenjuju iskustva o upravljanju državom i jačaju saradnju političkih partija. Dva naroda gaje veoma prijatna osećanja jedan prema drugom, koja su osvedočena dinamičnim kulturnim, sportskim, turističkim i međuljudskim razmenama", napisao je Điping.

On je naglasio i da je Sporazum o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša zaključen između dve zemlje, značajno pružio olakšice za međuljudsku razmenu i bilateralnu saradnju.

"Kineska izreka kaže -prijatelji su oni koji isto misle-, dok Srbi kažu -prijatelji su najveće blago u životu. Kinesko-srpske dugotrajne prijateljske razmene i uzajamno korisna saradnja dve strane potpuno ukazuju da su neprekidno produbljenje i razvoj odnosa dve zemlje u skladu sa istorijskim trendom i temeljnim interesima naroda, doprinoseći zajedničkom napretku obe strane", rekao je Si.

Prema njegovim rečima, na novom putu i u novoj eri, dalji razvoj kinesko-srpskog sveobuhvatnog strateškog partnerstva uživa veliki potencijal.

"Spreman sam da putem ove posete i zajedno sa srpskom stranom ulažem stvarne napore da posvećeno promovišemo kinesko-srpsko čelično prijateljstvo, doprinosimo boljitku oba naroda, da unapređujemo svetski mir i razvoj, kao i zajedno promovišemo izgradnju društva sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo", naveo je kineski lider.

Ističe da dve zemlje treba da dosledno budu dobri prijatelji koji se međusobno iskreno tretiraju, odnosno da dosledno budu dobri partneri u saradnji i zajedničkoj pobedi.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Kina i Srbija će dalje produbiti i proširiti sveobuhvatno strateško partnerstvo. Dve strane krenuće neprekidno duž puta uzajamnog razumevanja, poverenja, podržavanja i pomaganja, nastaviće da čvrsto podržavaju jedna drugu u važnim pitanjima od vitalnog interesa i izuzetnog značaja. Kina poštuje i podržava izbor naroda Srbije za razvojni put, podržava napore koje je Srbija uložila u očuvanje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, suprotstavljajući se mešanju bilo koje sile u srpske unutrašnje poslove", rekao je on.

Si je kazao i da Kina nastoji da unapređuje modernizaciju u svakom pogledu putem visokokvalitetnog razvoja, kao i da ubrzano razvija novokvalitetne proizvodne snage, dodavši da poslednjih godina i Srbija beleži izvanredna dostignuća ekonomskog i društvenog razvoja.

"Kina i Srbija treba da potpuno iskoriste potencijal uzajamno korisne saradnje, da realizuju Srednjoročni akcioni plan zajedničke izgradnje „Pojasa i puta”, da nastoje da ostvaruju više simboličnih projekata, da proširuju saradnju u oblastima u nastajanju kao što su naučna i tehnološka inovacija, napredna proizvodnja, zelena energija, digitalna privreda, veštačka inteligencija itd., da zajedno dele razvojne šanse i kreiraju svetlu budućnost", naglasio je Si.

Kako je naveo, dve zemlje treba dosledno da igraju uzornu ulogu u unapređenju pravde i pravičnosti.

On je istakao i da kao čelični prijatelji i čuvari svetskog mira, Kina i Srbija imaju slične stavove o mnogim važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima i da suočavajući se s međunarodnom situacijom isprepletenom promenama i turbulencijama, treba da kontinuirano jačaju koordinaciju u međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjene nacije i druge.

"Zajedno treba da se zalažemo za ravnopravan i uređen multipolarni svet i univerzalno korisnu i inkluzivnu ekonomsku globalizaciju, zajedno praktikujemo pravi multilateralizam, kao i da se posvećujemo očuvanju svetskog mira i stabilnosti i međunarodne pravde i pravičnosti", rekao je Si i kako je dodao da se dosledno jača povezanost u srcima naroda.

Prema njegovim rečima, kinesko-srpsko čelično prijateljstvo je "kaljeno na krvi i vatri, tako da jače zrači novim sjajem u novoj eri".

"Treba da kontinuirano stvaramo trodimenzionalan i raznovrstan obrazac međuljudske razmene i lokalne saradnje, dobro iskoristimo efekte "bezviznog režima plus direktni letovi" i ulogu uzajamnog uspostavljanja kulturnih centara, jačamo saradnju u oblastima obrazovanja, sporta, kulture, turizma itd., kao i da kreiramo više šanse za mlade kako bismo prenosili kinesko-srpsko prijateljstvo s kolena na koleno", smatra predsednik Kine.

On je podsetio i da je pre 25 godina NATO flagrantno bombardovao ambasadu Kine u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ubivši tri kineska novinara, i to su Šao Junhuan, Sju Singhu i njegova supruga Džu Jing, a to kako je naglasio nikada ne sme da se zaboravi.

"Kineski narod ceni mir, ali nikad neće dozvoliti da se ponovi istorijska tragedija. Prijateljstvo Kine i Srbije, koje je natopljeno zajednički prolivenom krvlju dva naroda, postalo je zajedničko sećanje dva naroda i ohrabriće obe strane da zajedno krenu krupnim koracima napred. Dok se osvrćemo na put koji su naše dve zemlje zajedno prošle, još očekujemo obećavajuću budućnost kojoj zajedno težimo", napisao je on u autorskom tekstu.

On je naglasio i da je Kina stojeći na novoj istorijskoj polaznoj tački, spremna da zajedno sa srpskim prijateljima izgradi zajednicu Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

"Prolećno cveće će se jednog dana pretvoriti u jesenje plodove, a drvo kinesko-srpskog prijateljstva će se razviti tako da bude visoko i jako, kao i doneti više plodnih rezultata koji doprinose boljitku oba naroda. To je ono što zajedno očekujemo i čemu želimo da svedočimo", zaključio je Điping.

Bonus video:

02:18 KOLIKO JE ZNAČAJAN EXPO ZA NARODNU REPUBLIKU KINU? Borovčanin: Imaju viševekovno iskustvo! Poseta Si Đinping je veoma bitna