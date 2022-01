DALILA I ALEKSANDRA SE JADAJU JEDNA DRUGOJ NA CARA! Filipove bivše otkrile sve, a onda je ušao on i spomenuo Maju Marinković!

Aleksandra Nikolić i Dalila Dragojević osamile su se u pušaonici gde su započele temu o zajedničkom bivšem dečku Filipu Caru.

- Ja se jutros vratila u izolaciju, dočeka me ovaj, onda smo pričali, pričali, pričali... I ništa, nema zaključka - krenula je Dragojevićka.

- Ti si ovo, ja ono - dodala je Aleks.

foto: Printscreen

- Da, ti si ovo, ja ono i spavanje - rekla je Dalila.

- To ti je to, u krug sve - dodala je Nikolićeva.

- Kad mi je rekao ono za stolom da sebe pravim najgorom, tad sam se osvestila, tako stvarno izgleda. Stvarno opet pravim od sebe najgoru i zlostavljam nekoga - rekla je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- A Dejan stvarno ništa loše nije rekao. A Filip ti je takav. Ja sam odlepila za njim prošle godine, napravila neku grešku. Uđe Mina, meni kao neće ništa sa njom, kao ode da porazgovara sa njom, ode i poljubi se. Ja u depresiji, nije mi do života - dodala je Aleks.

- Meni pričao da me voli, cela kuća znala za poljubac njega i Maje, ja ne. Išla u Amidži, Ognjen me pita da li naša veza ima budućnost, meni suze same kreću... Kad sam ušla, vidim ih. Ne znam kako sam se iskontrolisala. Ulazim u kazino, njih dvoje zajedno... Sad kad pričamo o tome, on kao tek sad shvata. Boli njega baš uvo, ali nema veze - rekla je Dalila.

-Imam poslednji štrc šampona što mi je kupila Maja. Gde ima ovo da se kupi? - pitao je Car kad je ušao u pušionicu.

- To je jedini šampon protiv otpadanja - rekla je Dalila.

- A mora da potkači i pomene Maju - dodala je Aleks.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:43 Mali Željko i Zoran Šijan