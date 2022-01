GORAN: DALILA JE BUDALA! Plašim se da će zbog nje DEKI sebi OZBILJNO NAUDITI! Dragojević priznao za Kurir da se oporavlja od ŠOKA!

Jezive scene samopovredivanja Dejana Dragojevića i dalje su jedna od najaktulenijih tema u "Zadruzi", a njegov otac Goran Dragojević danima se oporavljao od šoka kada je video krvavu glavu svog sina. On je rekao za Kurir da se brine da će se Dejan sledeći put povrediti ozbiljnije, a za bivšu snajku Dalilu Mujić, uopšte nije imao reči hvale.

- Nije mi dobro. Pre nekoliko dana sam vam rekao da se plašim da će se povrediti i on je upravo to uradio. Jako sam zabrinut za njega, sve više se samopovređuje. Svaki put se radi o sve težim povredama i zbog toga se najviše plašim da bi on mogao ozbiljno da naudi sebi - kaže Goran i priseća se jeziv scena ba dočeku Srpske Nove godine:

- Poslali su mi sliku, ostao sam u mestu, nisam mogao da verujem - rekao je Goran, a onda se osvrnuo i na Dalilin intervju u kom tvrdi da su Dragojevići nanjušili novac.

- Priča gluposti. Kakvu smo mi to lovu osetili i nanjušili prvo mesto? Ja samo želim da Deki sačuva živu glavu. Kako bi njoj bilo da neko njen lomi ruke i glavu, kako bi se osećala? Ona nije normalna, to je budala, šta ona priča, napada ga bezveze - kazao je besni Dragojević.

Goran smatra da njegov sin sa pravom kaže da se Dalila sa njim svađa, dok se u izolaciji smeje sa Filipom Carom. - Činjenica je da njoj Dejan smeta, njoj smeta ako je on srećan. Ona voli samo da je on tužan i da plače. Njoj bi bilo najbolje da se okane Dejana, svima bi bilo lakše. Smešno je to što ona radi, ne mogu glas više da joj čujem, odvratno... ne znam kako on nije video njene manipulacije. Kao njegov otac, voleo bih da produkcija pusti Dejana da izađe iz "Zadruge", da se sabere malo, makar na par dana. Njemu treba vremena da se psihički oporavi. Kada bih ja ušao tamo, jako brzo bih je sredio. Ne bih ja da ulazim kao ucesnik, ja bih ušao samo da je postavim na mesto, ne razumem da postoji neko toliko bezobrazan kao ona, to je jedna budala bezobrazna - završio je Goran.

