GORAN DRAGOJEVIĆ ZA KURIR: Dejan me je razočarao, ponaša se kao da je slep, UVLAČI SE DALILI U DU*E!

Goran Dragojević, otac Dejana Dragojevića, kaže za Kurir da mu je teško dok gleda kako mu se sin miri s bivšom suprugom Dalilom. Razočaran, ali i malo ljut na naslednika, Goran je priznao da mu smeta što se Dejan uvlači u zadnjicu Dalili. Iako je bio jedini član porodice Dragojević koji je prihvatio Dejanov brak, ovoga puta je odlučan u tome da sa bivšom snajkom više nikada neće govoriti.

- Više ne gledam rijaliti. Trudim se da ni novine ne otvaram. Ljudi me zovu, pričaju mi šta se dešava, ali ja nemem više želudac to da gledam. On neka radi šta i kako hoće, ali ja ne mogu da pređem preko onoga što je ona uradila. Jedini sam podržao taj brak sa Dekijeve strane, sada se kajem.

Da li bi ste ponovo prihvatili Dalilu?

- Uvek ću podržati svog sina, ali ne bih voleo da se pomire. S njom sigurno neću imati više nikada nikakvu komunikaciju. Šta je ona njemu sve uradila i izgovorila, ne razumem kako priča s njom.

Da li ste se razočarali u Dejana?

- Svi smo se razočarali, ponaša se kao da je slep, šta mu je sve ta žena uradila. Davidu je teško, bori se za Dejana. Bilja je za sve bila u pravu kada je pričala o Dalili. Mislim da je veliki manipulator kada je uspela tako sve da nas prevari. Biljana je ipak u startu rekla da Dalila Dekija ne voli, i žena je sve pogodila. Dalila mu je i sama rekla da ga mrzi, da je odvratan. On se pravi lud, na jedno uvo mu uđe, na drugo izađe. Još se sada smeje na sve, meni to nije normalno. Kako može da bude sa ženom koja je pred njim pravila dete sa drugim čovekom? Ne znam šta ta žena više treba da uradi da bi se on otkačio od nje?! Šta god da mu uradi, on pređe preko toga.

Dalila i Dejan su psa ostavili vama na čuvanje, gde je Tedi sada?

- Tedi je kod mene, on je mene napao za tog psa, a ja sam samo zaboravio da ga ponesem u "Zadrugu". Meni je samo Dejan bitan, kakav Tedi u tom trenutku. Rekao sam Dejanu da je on u mnogo većim problemima i da mu ne treba Tedi, šta će mu?! Treba mu da bi se uvlačio u du*e ovoj Dalili.

Zbog čega Dejan ima potrebu da se dodvorava Dalili?

- Nikome nije jasno zašto se on njoj više uvlači u du*e toliko, ja ne razumem kako se on ponaša tako. Ljudi su u pravu kada mu kažu da se ne ponaša kao muškarac, svi vide situaciju osim njega.

Da li mislite da će njih dvoje izaći kao par iz "Zadruge"?

- Ko zna šta će biti. Njih dvoje su podneli papire za razvod, ali se nisu razveli. Biće onako kako ona bude htela. Deki igra kako ona svira, o svemu ona odlučuje. Meni kao njegovom ocu ostaje samo da se nadam da će ona odustati od njega i da će dići ruke od tog braka jer on sigurno neće. Ne vidim korist, ali ni razlog zbog kog bi oni ostali zajedno, sem te kuće na njenom imanju njih dvoje nemaju ništa. Šta će mu njena kuća, on ima gde!

Da li vas plaši njihovo pomirenje?

- Plašim se samo da Dejan sebi nešto ne uradi. Ona i dalje flertuje sa drugima, brine me da on opet ne počne da udara glavom, rukama i da se samopovređuje. Više ni sam ne znam šta da mislim, mnogo se bojim za njega jer će on verovatno ponovo sebi da naudi zbog nje. Iskreno, ona neka spava sa kim hoće, briga me, samo on da ne gleda to i da loše ne utiče na njega.

Bez kontakta Ne čujem se više s Husom, šta da mi kaže U kakvim ste sada odnosima sa Husom? - Od kada je Dalila spavala sa ovim što ne želim ime da mu spominjem, ja se više nisam čuo sa Husom. Mi smo bili u kontaktu, išao sam kod njega, ali posle toga se više nismo čuli. Šta će on čovek da mi kaže, o čemu mi da pričamo? U poslednjem našem razgovoru i njemu je bilo teško, bio je jako razočaran i nije mogao da veruje šta ona radi. Iskren da budem, ne pratim šta on sada izjavljuje po medijima, uopšte me ne zanima. foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printscreen/HypeTV

