DEJANOV OTAC KIPTI OD BESA! Dragojević se oglasio za KURIR, razočarao se u Dalilu, a Filipa Cara uporedio sa MAGARCEM!

Dalila Dragojević stavila je tačku na brak sa Dejanom, a nekoliko sati kasnije pao je i prvi poljubac sa Filipom Carem, što je za Kurir prokomentarisao i njen svekar Goran Dragojević.

On najpre nije želeo da javno iznosi svoje mišljenje verujući da će mu se sin i snajka pomiriti, ali je na kraju ipak pokazao koliko je razočaran postupkom žene njegovog naslednika.

- Osećam se kao mačka u kanti za otpatke zbog cele situacije sa Dalilom i Dejanom. Kako bih drugačije mogao da se osećam?! Razočarao sam se u Dalilu, ne mogu da kažem da sam ljut jer ja još uvek ne znam šta se dešava, ali pokidaše me. Nema šanse da se radi o dogovoru, pa zar bi se ja sekirao toliko da su oni imali neki dogovor. Kada bi mi produkcija u ovom trenutku obezbedila poziv, Dekiju bih imao svašta da kažem i da ga pitam, a njoj reč ne bih rekao, prošao bih pored nje kao pored drveta - kaže Goran i nastavlja:

- Ja ovu Dalilu ne mogu da prepoznam. Oni su se mnogo lepo slagali, bio sam kod njih dok nisu otišli u Šimanovce, njihov pas Tedi je kod mene, ne znam šta joj se dogodilo pa se ovoliko odjednom promenila. Za nju ne mogu ništa loše da kažem, ona je super, ali ova promena. To je neka druga osoba, ja je takvu nikada video nisam. Ona je bila snajka kakvu je čovek mogao samo da poželi. Naravno da ću svog sina podržati ako odluči da se pomiri sa njom i da joj oprosti.

Dragojević ističe da je siguran u ljubav svog sina:

- Ne znam šta bih mu i rekao jer nisam siguran ni da bi me poslušao, on nju voli i veruje u nju. Mnogo je nezahvalno da komentarišem bilo šta dok se ne čujem sa sinom, oni su unutra, on nju voli i to je očigledno, danas sutra oni će da se pomire, a ja ću da ispadnem loš ili tako nešto.

On otkriva da se čuo sa Dalilinim ocem.

- Teško mu je zbog ove situacije. Nas dvojica pričamo kako se nisu svađali, kako im je brak bio super do ulaska u rijaliti, on mog Dekija voli kao da je njegovo dete. On je jedna duša od čoveka, mnogo dobar čovek, jako se potresao zbog ćerkinih postupaka. Sramota je za obe porodice ovo što je Dalila uradila. Ne znam šta joj se desilo, pa je došlo do ovakvog preokreta u njenom ponašanju - kazao je Dragojević i dodao:

- Napolju znam, ona kada ide do radnje Deki gleda da ide neko od nas sa njom kako je ne bi napali. Ne znam šta će joj ova vreća go*ana i šta se dešava sa njim, da tako nazovemo tog lika (Filipa Cara, prim. aut.), kakve on vrednosti ima kao čovek, nikakve. Nemam šta ja njega da osuđujem, samo kažem, da na njenom mestu nikada ne bih menjao konja za magarca. A povodom njene izjave da bi želela slobodu, ne znam kakvu ona slobodu hoće, ne razumem šta smatra, ko nju sputava?! Ako tako misli, onda se nije trebala ni udavati - zaključio je on.

