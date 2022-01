SRAMOTA KOLIKO SE TO DVOJE LJUDI VOLE! Rešićka otkrila tajne signale Dalile i Cara, a Dejanu bi uradila samo JEDNO! BEZ DLAKE

Sandra Rešić progovorila je o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića, kao i o tajnim znakovima bivših ljubavnih partnera i aktera čuvene četvorke. Tom prilikom otkrila je da između Dalile i Cara postoje i dalje jake emocije.

- Zbog čega Dejan ne može sam sebe da podigne iz minus faze i šta sada misliš o njihovom odnosu? - pitao je voditelj.

- To je sve budalaština. Blam me je da komentarišem non stop nešto drugo jer se sve stalno nešto menja. Ušla je sa njim u priču isključivo zbog iz inata, nikakva griža savesti nije u pitanju. Dejan sve guta, i ljubavisanje sa Carem i komentare gledalaca i priču vas voditelja... On bira da i dalje veruje u iluziju braka i tog odnosa sa njegovom Dalilom, a ja stvarno više nemam snage da se borim sa tim. Neka radi šta hoće slobodno. Nekada bih ga tako išamarala da mogu. Đedović zna da bude jako surov i kaže mu u lice, ali on i dalje radi po svom. Ne može da se odvoji od nje... On se sa dvadeset godina udao za nju, ali što se tiče muškaraca to je kao da ima 16 godina i on je rastao sa njom. Stacionirao se pored nje i gleda je kao svoju kost, ne gleda je kao ženu, kao se*sualni objekat, već kao staratelja. On dečko više zaista nije normalan i više stvarno ne znam ni put ni način da mu to objasnim. Ja sam i Dalili jednom rekla da sam svesna da me ne gotivi jer sve znam šta radi. Nakon toga je i sa Matorom došla da mi udeljuje komplimente, ali ja nisam mala i svega sam svesna. Više je ovo sramota, koliko se ovo dvoje ljudi vole, Dalila i Car, posle svega što je bilo. Mislim da je sve ono sa Majom bila doza kočnice i da se sada samo čeka ko će prvi da napravi korak. Ona je na Igri istine izvukla iz njega ono što je želela a mi nismo uspeli, a to je da je on nju ostavio iz straha da ga ne izda ili da možda igra igru sa njim - govorila je Sandra.

- Primećuješ li ti neke njihove tajne znakove? - pitao je Darko.

- Da, baš danas. Tražili su navodno još alkohola, jako je pala atmosfera, a svi smo svesni da Dalili ne treba alkohol. Ona je sve vreme sedela snuždeno, dok je Car buljio u nju preko naočara. Ne mogu da grešim dušu, Dalila ni jednom nije pogledala u Cara dok je Dejan bio tu, ali zato kada je otišao gutala ga je. Pevala mu pesme, gledala sve vreme, a ja se kao pravim luda i ne vidim ništa. Nije bio tu neko moj da sam mogla da mu kažem da obrati pažnju. Mislim da je ova nedelja izolacije za njih presudna. Čula sam da se Ana ponovo mota oko Cara, navodno nije imala sa kim da pravi picu. Kad prođe pored njega obavezno ga očeše... Ne sviđa mi se ta Ana uopšte iskreno, na početku možda i jeste, sad nikako... - odgovorila je Rešićeva.

