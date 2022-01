TUŽI MAMU ŠTO TE RODILA KAO K**VU! BRUTALAN OKRŠAJ o kom se priča: Tara sasula sve DALILI U LICE, odmah se oglasila DEJANOVA MAJKA

U "Zadruzi 5" postalo je baš burno kada je Tara Simov iznela svoje viđenje o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića. Simova je završila u brutalnom okršaju s Dalilom, a tim povodom oglasila se i Dejanova majka, Biljana.

- Jesam... on je ponovo potonuo jer je ponovo sebi dozvolio istu situaciju. Mislim da se previše krivi Dejan, ne bi on sebi dao za pravo da je ispituje, zamera, ide za njom, da mu ona to isto pravo nije dala. Šta bi bilo da je ona još uvek sa Filipom, da li bi se okrenula da vidi kako je Dejan uopšte? Nju bi apsolutno bolelo uvo, to što govori da sada ne može da okrene glavu je glupost... Svedoci smo da je Dalila rekla da ne može da ima ni se*sualne odnose sa njiom, ne znam zašto bi onda i sedela sa njim, češkala se ili mazila... On da je i slepo zaljubljen ili lud, ne bi bio takav da mu ona ne daje povoda... Takođe smo svedoci i kako mu se pravdala oko Filipa zbog izolacije... On ispada ovde najgori i da trpi sve dok ona peva pesme bivšem momku... - govorila je Tara.

- Treba da sažvaćem vas ovde koji se*ete po meni četiri meseca! Šta si tu stala ko da si iz svetilišta došla - vikala je Dalila.

- I treba da plačeš i treba da ti opada kosa! Lažno dostojanstvo i lažna snaga, mačku o rep! - dobacila je Tara.

- Zašto bih ja nju štedela ovde? - vikala je Tara.

- Ti ćeš da pričaš o meni i o mojim se*sualnim odnosima? Ti? Neće te je*ati Dejan, džaba ga braniš - urlala je Dragojevićka.

- Ni tebe neće niko da je*e - odbrusila je Tara.

- Ti ćeš balavice da mi pričaš o mom životu, hajde idi tamo i padni u nesvest! Uh izvini, ti padaš negde oko pola tri u nesvest - provocirala je Dalila.

- Ti nemaš na šta da udariš pa spominješ zdravlje! Ti si ku*vetina! Treba da sedneš ovde i ćutiš, jer si za dala prava ovom dečku, pa mu posle zameraš svašta - vikala je Tara.

- Bićeš tužena za ovo! - viknula je Dalila.

- Tuži mamu što te rodila kao ku*vu - odbrusila je Tara.

U toku emitovanja ovog sukoba na svom Instagram nalogu oglasila se i bivša Dalilina svekrva, Biljana Dragojević, koja je pružila podršku Simovoj.

"Bravo! Tako je! To je pravo ono što treba da se prokomentariše!! Bravo, lažnu nadu mu daje!"

