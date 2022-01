DALILA IDE IZ KREVETA U KREVET! Dragojevićka od Cara otišla Dejanu, evo kako je reagovao njen bivši MUŽ! (VIDEO)

Dalila Dragojević kao ovonedeljni potrčko zaspala je u sobi za izolaciju, ali nije mnogo pažnje posvetila Filipu Caru sa kojim boravi na tom mestu.

Iako su se gledali čim su se probudili, Dalila je rešila da potpuno zanemari bivšeg ljubavnika.

Dalila je nakon toga otišla kod Dejana u spavaću sobu i legla pored njega, dok je Dragojević uhvatio za ruke i nastavio da spava.

Podsetimo, mnogi sumnjaju u to da će se Dalila vratiti Caru s obzirom na to da je Maja Marinković diskvalifikovana iz Zadruge. To je prokomentarisala i njena prijateljica Ljuba Pantović nedavno.

- Mislim da joj nikakav kontakt nije potreban sa Filipom. Samo pravi grešku za greškom. Treba da ostane dosledna onom što je rekla, a to je da neće komunicirati sa njim. Taj čovek samo trči od jedne do druge, a Dalila mu je opet zanimljiva, jer se opire. Ukoliko mu ona dopusti da joj se opet približi, to će biti katastrofalna greška. Kako se samo ne seti šta joj je sve on rekao prilikom svađa?! - komentarisala je Ljuba.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:13 Ana Korać otišla kući u Ivanjicu, pokazala porodični dom!