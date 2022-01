NAJVIŠE ME ZASMEJAVA FILIP CAR! Dalila ustala i šokirala sve za stolom, Dejan se preznojio od njenih reči! (VIDEO)

Dalila Dragojević birala je osobu koja je najpozitivnija u Beloj kući.

Ono što je iznenadilo sve je trenutak kada je Dalila pomenula bivšeg dečka Filipa Cara.

- U ovoj kući ne postoji neko ko je čisto pozitivan. Ne postoji osoba koja nije ovde i psovala i imala konflikte, ovde nije skroz pozitivan niko. Ja ću reći onoga kome se ja nasmejem na neke fore. Mene ko ovde najviše nasmejava, na prvom mestu je Filip Car. Pola stola mi to zameri, ali me isto tako zna unervoziti, jer je njegov um odvratan - rekla je Dalila, pa dodala:

- Druga osoba je Đole Kralj. Sa Đoletom uvek nađem nešto pozitivno. Tu spada i Nevena, koju nisam do juče poznavala. Osmakčić sa svojim izjavama, kad je rekao Irmi: '' Kravo us**na'', to nikad neću zaboraviti. Zabavan mi je i Dejan, umem i sa njim da se nasmejem do suza. Zamerila sam mu što me nije spomenuno, jer se sada sa mnom i smeje. Izdvojila bih Filipa, Matoru i Dejana.

