KAKO SE SAMO NE SETI ŠTA JOJ JE CAR PRIČAO TOKOM SVAĐA?! Ljuba bez dlake na jeziku o Dalili, strepi da će se vratiti Filipu!

Dalila Dragojević i Filip Car obavili su maratonski razgovor u izolaciji, a pored priče, bilo je i dosta dodira, zagrljaja, a pala su i nova priznanja.

Sada se za Pink oglasila njena najbolja drugarica Ljuba Pantović i otkrila šta ona misli o njihovom ponovnom zbližavanju, ali i da li će Dalila pružiti novu šansu Caru.

- Mislim da joj nikakav kontakt nije potreban sa Filipom. Samo pravi grešku za greškom. Treba da ostane dosledna onom što je rekla, a to je da neće komunicirati sa njim. Taj čovek samo trči od jedne do druge, a Dalila mu je opet zanimljiva, jer se opire. Ukoliko mu ona dopusti da joj se opet približi, to će biti katastrofalna greška. Kako se samo ne seti šta joj je sve on rekao prilikom svađa?! - komentarisala je Ljuba i otkrila da li misli da će Dalila opet napraviti grešku:

- Uh, obzirom da je sklona da prašta, ne mogu da kažem da sam sigurna da neće napraviti grešku. Mogu samo da se nadam da neće.

