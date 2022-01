GODINAMA SI PRODAVALA LAŽ I MORAL! Dalila i Car u maratonskoj svađi digli Belu kuću na NOGE, sve se treso od UVREDA i teških reči!

U toku ''Igra istine'', Filip Car i Dalila Dragojević su nastavili svoju maratonsku svađu, a zadrugari su nemo posmatrali i slušali šta njih dvoje pričaju jedno drugom.

- Ti si labilan muškarac i došao je neko ko je jači od tebe. Tebi je jedina prednost što si muškarac i možeš da je**š sve ovde, a ja ne mogu - rekla je Dalila.

- Zato si me pitala sve, da dokažeš da si moćnija - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Tako je...Da je ova Dalila htela tebi da se vrati i da te ostvari na način na kjooji si ti nju, mogla je. Ti ne zaslužuješ mene. Smatram da ne treba uopšte da ideš u izolaciju i tako dokažeš da si muškarac - rekla je Dalila.

- Zašto? - pitao je Car.

- Da ne bi izmišljao ove situacije. Ti si slagao sve što si rekao...Meni je Maja rekla da sam najveći odron zato što sam ušla u odnos sa Dejanom - drala se Dalila.

- Cim ti dam, ti dođeš i onda te šutnem kao kera - rekao je car.

- Posle ovoga da neko bude sa tobom? Ti si se zakleo u majku i idalje voliš konverzaciju. Pusti ti tok dečka - rekla je Dalila

- Ja da imam glavu, ne bih vas sada slušao - ubacio se Dejan.

foto: Printscreen

- Možda uđe neko drugi, a ja sam se svađala zbog tebe. Na sve moje nedoumice si mi odgovorio. Ti si neko ko je mene ostavio zbog svojih kompleksa i da si loš, a to govori koliko sam ja dominantna. Ja sam za tvoje rezone totalna dominacija, a ti si upravo pokazao strah prema meni, tj. ženi koja ima 64 kilograma - rekla je Dragojevićka.

- Poremetio sam te sa jednom rečenicom - rekao je Car.

- Nisi, samo si mi doazao da te je strah...Ne ti mene ne voliš - rekla je Dalila.

- Nit mi je drago što plačeš, nit mi je drago da ideš kroz ova vrata - drao se Car.

- Kad vidi da sam srećna, on nema razlog da mi priđe, a kad sam srećna, on to vidi kao razlog da mi priđe. Više ne - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Ti možeš Mićo da kažeš da je za tebe dobra, za mene nije, je l' ti je to jasno? Pusti mi te seljaćke fore - rekao je Car.

- On kad ne zna šta da kaže, on počne da vređa...Ti si se us**lio zbog Dejana, celu noć ga pominješ - rekla je Dalila.

- Ti si godinama prodavala laži moral, ti si dno - rekao je Car

- Niko od vas, niti on, nema šta da mi prebaci - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

