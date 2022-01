VEZALI SMO SE ZA NJEGA JER NISMO IMALI DECU, GLEDAO JE DOK SAM PRIMALA INJEKCIJE! Dalila i Dejan imaju samo jednu želju za posetu!

Dejan Dragojević tokom "Pitanja novinara" dobio je pitanje vezano za bivšu suprugu Dalilu.

- Je l ti privuklo nešto pažnju što je Dalila rekla? - pitao je novinar.

foto: Printscreen

- Ja sam rekao da nisam bio vezan lisicama, kako ona priča. Meni je krivo što je moji nisu upoznali onako kako je znam, pogrešio sam ja što je nisam vodio sa sobom kod mojih. NIsam im pokazao kakva je ona izbliza. Mogle su stvari da se reše bolje. To je moj savet sada za ljude koji imaju sličan problme - rekao je Dejan.

- Dalila tebi je zaprala uši Dejanova rečenica da bi sve bilo drugačije da ste napolju? - glasilo je pitanje za nju.

foto: Printscreen

- Bilo bi drugačije napolju. On bi mene i blokirao i sve da smo napolju, ali pošto smo ovde, to je drugačije. On bi drugačije to odradio da je napolju i ja sam sigurna u to. Kada je pričao sa porodicom saznao je kako treba da radi sa mnom - komentarisala je Dalila.

foto: Marina Lopičić

- Meni bi bilo puno srce da je došao Tedi - rekoa je Dejan.

- Tedija smo mi uzeli kada smo počeli, mi smo se za njega vezali, jer decu nismo imali. On je kao dete naše. Tedi je priolazio sa nama sve teške periode, i on je mene gledao sa strane dok sam primale injekcije, i bio uz mene. Meni bi značilo da sam ga videla, a verujem da ga namerno nisu doveli da ja ne bih prilazila njima dok su pričali. Ja njega volim najviše na svetu - rekla je Dalila o Tediju.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:35 NAPALA JE DOK SPAVA! Usred noći Maja gađala Kristinu