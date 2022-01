DRAMA! DEJAN NAPAO DALILU ŠTO JE CARA STAVILA ISPRED NJEGA: Nije te sramota! Opet me mažeš G**NIMA! (VIDEO)

Dejan Dragojević napao je bivšu ženu Dalilu zbog toga što je za najpozitivnijeg učesnika rijalitija izabrala Filipa Cara.

Dejan je sve shvatio kao prozivku, pa je obavio razgovor sa Dalilom.

- Nije te sramota da pi**š po meni posle svega - rekao je Dejan.

- Navalili sve na mene - rekla je Dalila.

- Kunem ti se, zbog ovoga što me mažeš go***ma. Šta misliš da je on nabrajao ku**e i raspand***e, koga bi naveo? Ti meni teraš inat i namerno me podbadaš - rekao je Dejan.

- Ovde nije bilo o ćutnjama, nego ko te najviše nasmejava - rekla je Dalila

- Pi**š po meni svaki put - rekao je Dejan.

- Evo da ne bih to radila, nemoj mi se približavati - odbrusila mu je Dalila.

- Meni je svaki dan prošlost. Ne možeš mene stavljati na treće mesto. To bi isto bilo kad bi ja stavio nekoga koga sam je**o pre tebe - rekao je Dejan.

- Ti si meni sada rekao najiskrenije, da će ti odnos preći u naviku i da ne ostanemo drugari. Sad nećemo biti ni drugari - rekla je Dalila.

- Svoju nadrkanost i bezobrazluk... Ja mogu da ti navedem 20 razloga što te nisam naveo - rekao je Dejan.

- Mogla sam i ja, ali sam te ipak navela - rekla je Dalila.

- Ja ne glumim žrtvu. Izvlačiš iz mene reči. Ne možeš mene upoređivati sa njim - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

