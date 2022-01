ZBOG KOGA SAM JA HTELA DA OSTAVIM CEO ŽIVOT I PLANIRALA BUDUĆNOST! Dalila otkrila Dejanu sa čim ne može da se pomiri posle PREVARE

Dejan i Dalila Dragojević osamili su se u garderoberu gde su razgovarali o svom odnosu, a tom prilikom dotakli su se Dalilonog bivšeg ljubavnika Filipa Cara.

- Eto, bude mi opet žao da ti kažem nešto - naveo je Dejan.

- A zašto kad umeš da mi kažeš svašta - pitala je Dalila.

foto: Printscreen

- Došlo je da se u sred izlaganja nasmejem ha ha ha ali nisam - nastavio je.

- A tvoja izlaganja su da sedneš na šolju i ne ustaneš - dodala je Dalila.

- Neću da te ponižavam - nasmejao se Dejan.

- Ali stoji to negde u tebi - rekla je Dragojevićka.

- Nije, žao mi je da te tumačim. Žao mi je da te napadam, ne mislim ti ništa loše - ponovio je Dejan, a Dalila se grohotom nasmejala.

foto: Printscreen

- On nije bio vredan ničega. Ni mojih loših reči ka tebi, ni tvog udaranja glavom o zid... Ničega nije bio vredan. Ne mogu da se pomirim sa time šta sam sebi dozvolila. To me grize. Ti ne možeš da se pomiriš sa tim, ja ne mogu da se pomirim sa tim i zato je sve tako, neću biti normalna dok sa tim ne raščistim. Nije ni prirodno da sve ti prevaziđeš tek tako, a ni ja. Totalno sam demolirana, što kaže Rešićeva, mogu ja da budem super, ali moja kosa sve govori. I onda pomislim E moja Dalila... Onaj dan shvatim, nema poklona, oni sve pričaju sve što pričaju, setim se oca... i padne mi napamet da ih sve rastrgnem, ali niko mi nije kriv... Kad čujem sad to kosmička ljubav... da mi je neko tada lupio šamarčinu, rekao 'alo sa kim ti planiraš budućnost, zbog koga ćeš da ostaviš ceo život' - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja sam ti lepo govorio - prekinuo je Dejan.

- Nisi taj način... i Miki je to nešto provlačio ali ne onako kako treba da se trgnem - nastavila je.

- Ja sam ti govorio, ali me nisi slušala. Dozvolila si da te ponizi, ali prohujalo je sa vihorom. Da se razumemo, gotovo je sad. Ima vremena, pet meseci imaš da se pokažeš i dokažeš... Zato i kažem da ću uvek biti uz tebe, nebitno da li ću se pomiriti sa tobom ili ne, ali biću tu... - govorio je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

