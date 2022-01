DALILA GRUDI PREKRILA MARAMOM I ZAKRVILA S DEJANOM! Dragojević počeo da patetiše o njoj, ona ga ugasila: Ne treba mi NIČIJA pomoć

Dalila Dragojević večeras u emisiju "Pitanja novinara" došla u veoma neočekivanom izdanju.

Naime, njen stajling činila je marama, kojom je prekrila grudi, mada, po mišljenju publike i ne baš najbolje.

Trenutna tema u "Zadruzi" je ponovo njen odnos sa bivšim dečkom Filipom Carem, sa kojim je prevarila muža Dejana Dragojevića.

Naime,kako je Maja Marinković izašla iz rijalitija, Dalila se opet približila Caru, a mnogi govore, kako je večerašnji njen stajling čista estetika njene suparnice Maje, koja je uglavnom bila više svučena, nego obučena.

Dejan je počeo izlaganje kako ne može da podnese kad je Dalila tužna.

- Krivo mi je negde što je nisam naveo, jer je uvek spomenem kad je nešto bezveze... Eto na primer danas, nasmejala me je do suza. Ali ume da me digne i da me spusti u grob, takva je situacija. Danas su mi prolazile neke druge stvari kroz glavu, zato je nisam naveo. Mučim se, sam sa sobom, da prevaziđem neke stvari koje su se desile i dalje je sveže, treba vreme... Možda ću za neko vreme da je navedem za sve... Ja da njoj ne priđem možda ona meni nikada ne bi prišla... Meni je organizam ovde počeo normalno da funkcioniše tek kada smo mi počeli da komuniciramo kako treba. Nemam ja problem što je navela Cara, samo da mene nije na treće mesto, jer opet ispada kao da je to neko pi*anje po meni... - govorio je Dejan.

- Uvek sam joj govorio da me ne stavlja u istu ravan sa Carem, jer nam ni emocije nisu iste a ni dela. Ne volim da budem na istom sa nekim ko joj se us*o u život, ja niti sam je psovao ikada niti nešto ružno rekao, a ona stalno poredi... Pusti ti mene, nemoj mene u isti koš. Sve je jako čudno, jako se loše osećam. Ja sam nešto u fazonu 'Čekajući Godoa', ona je moj Godo... Ne znam da li sam lud ili slep, možda sam budala, možda nisam normalan, ne znam ni sam. Smatram da sam mnogo toga progutao da može prema meni bar da bude fer, mislim da sam toliko zaslužio. Meni je žao kad ona plače, pa makar plakala i zbog Filipa... - nastavio je.

- Sve vreme si igrala i to je dobro, proveli ste se - rekao je voditelj.

- Iskreno, ja ako mi se ne pleše, ja neću plesati. Sve zavisi od mog raspoloženja. Ne možeš da staneš ispred Darka i da se ponašaš kao da me nisi takvu upoznao. Ti nisi prezubčio te neke stavri i sad si izgubio pravo da ne sme ništa da mi prebaci - rekla je Dalila.

- Ja mogu da napravim to pravo da uradim šta hoću - ubacio se Dejan.

- Videla sam da, kad sam išla da perem zajednički veš, da sedi tamo na tremu. Ova sezona je puna muškaraca koji žele da dokažu da su ženije lošije, pokvarenije od njih i da su za sve krive. Neču da dozvolim da sedim u ćošku i plačem, makar mi kosa opala. Ne tražim aplauze i ničije podržavanje. Ne treba mi ničija pomoć - rekla je Dalila.

- Ona glumi ludilo i ispi**i me, pa bih sad rekao sve. Neka bude da žene nose sve na leđima, da su jadne. Nemoj to da mi prebacuješ, to kad se budeš svađala sa drugom stranom - rekao je Dejan.

- Ne zanima me ni jedna ni druga strana - rekla je Dalila.

