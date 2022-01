HTELA SAM DA IZAĐEM IZ SVOJE KUĆE DA BI DEJAN VIDEO MAJKU! Dalila otkrila ŠOK detalje o odnosu sa Dragojevićima i pomirenju!

Dalila Dragojević tvrdi da suprugu Dejanu nikada nije branila da bude u kontaktu i da se viđa sa članovima porodice.

Tokom emisije "Pitanja novinara" jedno od pitanja je bilo upućeno Dalili.

- Dok smo razgovarali malopre, čuo sam Dejana kako je rekao da krivi sebe jer nije doveo stvari u ravnotežu kad su u pitanju odnosi tebe i njegove porodice, kako ti to komenmtarišeš? - pitao je voditelj.

- Pričali smo mi o tome, gde mi je rekao da krivi sebe i za to i za ovo što sam ja uradila. Krivac mogu biti samo ja, jer sam ja ta koja je uradila to što jeste. Kada je Marko rekao da je trebao da me uzme za ruku i odvede tamo, tada mu je to palo na pamet. Počeo je sebi tada da nabija osećaj krivice. Mislim da nije trebao da se učauri i da dozvoli sebi da vidi majku posle tri godine u rijalitiju - govorila je Dalila.

- Više faktora ima i ne bih mnogo toga spominjala. Od prvog dana našeg zabavljanja on je bio beba, ja takva kakva jesam. Zapravo sam ja samo dve godine starija od njega. Kakvi god da su drugi bili i koliko god loši, uvek sam ja ta koja je bila najgora... Eto i Aleksandra je bila prihvaćena i bilo je sve okej... Dejan je u par situacija pokušavao da smiri sve, ali eto... Desila se i još neka situacija gde sam ja opet bila mnogo gora od ostalih, ispalo je da smo mladi previše... Jesmo mi mladi stupili u brak, ali smo jako lepo funkcionisali i uložili smo novac za nešto što će da traje ceo život. Sve što sam čula ono veče na klipovima kada su oni bili, slušala sam i mnogo puta ranije. Svesna sam da ću zaista biti najgora... Nisam ja ničiju bebu uzela i odvela, nego je dečko pošao za mnom usred rijalitija. Sam je odlučio, uprkos svim pričama, želeo je da bude sa mnom. Nisam ja nikoga terala da bude sa mnom, on je sve samovoljno radio... Niko nije napomenuo da sam ih zvala, da sam se tom istom Davidu javila kada Dejan nije hteo. Niko nije rekao da sam Biljanu zvala na rođendan, da sam iz svoje kuće želela da izađem ako treba da bi Dejan video svoju majku. Ali ja nisam rođena da budem žrtva i neću da patetišem. Ni sam moj izgled ne podržava to da sam ja jedna jadna i namučena žena... Svašta sam ja pretrpela i ne bih se osvrtala previše. Da sam ja oduzela nekome dete ili da sam ubila nečije dete koje nije ni postojalo... Svačega je tu bilo... - govorila je Dalila.

- Sama priča od Davida, 'osvojićemo ceo svet' i kako je on lep ovakav i onakav... Ispada kao da on pored mene nije smeo ništa, kao da je bio zatočen. Gde je bio pet godina da osvajaju sve, gde je bio tada. Mogao je da ga pozove bilo kada da idu gde god požele. Ne znam zašto je moralo da se desi nešto loše da bi oni bili uz njega. Nije mi jasno zašto ljudi nisu tu generalno kada je nekome lepo, nego mora da se desi nešto strašno... Bitno je biti sa ljudima koje voliš i u dobru i u zlu, to je moje mišljenje - nastavila je.

- Kako gledaš onda na Davidove namere? - pitao je voditelj.

- Mislim da je sve to kratkog daha. Trajaće nekih desetak dana i posle kud koji mili moji. Odlično ja znam ko je David, kao što poznajem i Dejana. Uvek je imao najviše vremena za sebe, za druge premalo. To je sve kratkog veka... Dotaklo me je to padanje u krilo majci, jer ispada kao da sam ja kriva što ranije to nije uradio...Videla sam da Dejan nije ni tražio gde sam, a ja naravno ne bih prišla da se ispalim... Smatram da sam ja bila tu, ne bi bila ni ruka u ruci ni glava u krilu, jer on ne bi želeo da pregazi preko svog ponosa i bilo bi sve drugačije. Bila je iskrena reakcija koja ne bi bila da sam ja bila budna - odgovorila je Dragojevićka.

Kurir.rs/I.B.

