KRENULA SI KAO MAJA MARINKOVIĆ: Janjuš se obrušio na Aleks, a onda i na Cara! Evo šta zamera bivšoj ŠEMI I DRUGU! (VIDEO)

Tokom raspodele budžeta ovonedeljnog vođe Marka Janjuševića Janjuša kog je na ovu poziciju postavila pevačica Sandra Čaprić koja je sinoć zauvek napustila "Zadrugu 5".

Sledeći mali budžet je dao Aleksandri Nikolić.

foto: Printscreen

- Ona će imati priliku večeras da se popravi i odmori u nardnik sedam dana, imaćeš kupatilo i sve. Mi smo i dalje u braku, ona je i dalje moja žena koja će me najverovatnije prevariti. Sada ću da kažem sve, krenula si onako kako ne treba, krenula si kao Maja Marinković. Ti o meni nisi imala šta da kažeš, a govorila si loše, praviš se pametna ovde. Dejan je dobar dečko ali on ne želi sa tobom vezu, to zapamti. Za mene si napolju bila onako, lepo sam ti posvatio pažnju, pravo smo se družili napolju, taj se*s što je bio nema veze. Razočarana si, ti si sestra moje najbolje drugarice, ti znaš. Mi nismo u toj priči, nešto što si radila sa mnom, ne moraš da radiš sa nekim drugim. Želim ti svu sreću - rekao je Janjuš Aleksandri.

- Srednji, razmišljao sam da mu dam i veliki, ali eto nismo obavili taj razgovor, njemu pare nisu bitne. Najbolji prijatelj iz prošle sezone, dosta se pričalo o tome, ja sam mu oprostio ali treba vreme da prođe, ja sam rekao ko mi je najbitniji i sa kim ću se družiti videćemo. Bilo mi je krivo što smo imali dobar odnos, napolju smo dosta vremena provoditi zajedno. BIlo mi je krivo kada sam to čuo, znaš, i dan danas pomislim zbog čega je prekinuto prijateljstvo, ali mi smo rijaliti učesnici, i eto. Da li ćemo se družiti i biti onakvi kavi treba ćemo videti ali je*iga, pričali smo dosta o tome. Voleo bih da budemo normalni do kraja, a ne da imamo neke nesuglasice. Ja sada razmišljam o nekim drugim stvarima. Kažu ljudi da me interesuje, ne, mene to više ne zanima. Ja tebe ne mrzim, ti to znaš. Niti ti želim loše - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.