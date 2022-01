SA CAREM ĆE BITI JOŠ 4 DANA, PA ĆE SE VRATITI DEJANU! Janjuš prognozirao KRAH Daliline veze, a evo šta je rekao o NJIMA! (VIDEO)

Marka Janjuševića Janjuša u Rajskom vrtu otvorio je dušu, a na samom početku prokomentarisao je vezu Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

- Ja mislim da veća dijabola od njega nikada nije ušla u rijaliti. Čovek je prevršio svaku meru, ali ću ga ja podržati. Samo njega, više mi Gruja nije interesantan. Vidi, Ša je opsednut Tarom, bolestan, čovek samo sebe kanali i use*ava se. On je dobar kao hleb, sve bi ti dao, ali ne znam šta se dešava sa čovekom, ne može da mi uđe u glavu. Tara je jedina osoba koja njega interesuje. A on nju interesuje kao što mene interesuje ovaj ovde kupaći. Sve je istina to što je Ša pričao, ali on i dalje ne je*e sistem. Ša njoj služi napolju kao šofer - počeo je Janjuš.

foto: Pritnscreen

- Zatim se osvrnuo na pomirenje Dalile Dragojević i Filipa Cara:

foto: Pritnscreen

- Dalila po starom, mozak me zaboli kad ustane da priča, ali šta da radim. Uveo sam novu emisiju "Prretres nedelje sa Janjušem", to će biti utorkom, ne posustajem. To više ne možeš da pohvataš. Dalila i Car su ti sad u jednoj priči koja će trajati 4, 5 dana, dok ne krenu da se svađaju i opet će Dalila ustati i reći da želi da se vrati Dejanu. Shvatiće da nikada ne može biti sa Carem, na kraju će opet otići kod Dejana, a on će opet pasti. Ali Ša ne možeš uporediti ni sa kim, Tara njega nije je*ala 2% i on opet ide za njom, bruka se - rekao je on.

Kurir.rs/I.B.

