DALILA I CAR ZAVRŠILI ISPOD POKRIVAČA NAKON HAOSA! Više ne mogu da se kontrolišu, prepustili se jedno drugom! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car pomirili su se nakon sukoba u kojem ju je on pljuvao, gađao i udarao.

Otkako su zakopali ratne sekire, njih dovje se ne razvajaju, te razmenjuju nežnosti na svakom koaku. Tokom dana spekuliše se da su imali vrelu akciju ispod jorgan planine pa nastavili da šetkaju po Beloj kući.

Ubrzo je usledila još jedna tura strasti, kada se Dalila ponovo ušunjala u krevet svog dečka i počela da ga obasipa poljupcima! Uskoro počinje najluđa žurka na Balkanu i svi sa velikim nestrpljenjem čekaju da vide kako će se ovaj odnos razvijati na istoj.

Zadruga 5 - Dalila i Car ne prestaju da se ljube, nova tura strasti - 01.02.2022. pic.twitter.com/IxCQKWOU0U — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) February 1, 2022

Međutim, njena majka, Emina Mujić ogorčena je zbog FIlipovog ponašanja, te je najavila da će mu se osvetiti.

- Sve sam ispratila šta se dogodilo. Filip Car je najveći miš, a znate li zašto? Zato što se uplašio porodice Dragojević iz Veternika, pa tako štiteći Dalilu, brani Dejana i provalči kako se Dalila ponašala prema Dejanu. Tačno znam šta taj miš iz Crikvenice radi i on je glup za mene. Sve to što je uradio Dalili je glupo. Ja znam šta ću raditi dalje zbog toga što se sinoć dogodilo, a on će i dalje bežati i kriti se kao što se i krio zbog silovanja devojke u Crikvenici, pa mu plaćaju advokate da bi mu ukinuli to delo – besno poručila za Blic.

