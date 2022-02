ŠOK NAD ŠOKOVIMA! DALILA SVE OPROSTILA CARU, PALO POMIRENJE Dragojevićka pristala na sve USLOVE, evo šta je sve zahtevao! (VIDEO)

Dalila Dragojević se vratila u Belu kuću nakon tuširanja, a Filip Car joj je prišao u garderoberu i još jednom stavio do znanja kako želi da se njihov odnos odvija.

- Evo, ja ti sada kažem, pripremam te. Nemoj da se ponovi da provlačiš čoveka, pominješ ga, da budeš bezobrazna prema drugim ljudima. Nemoj da bude da ti nisam rekao. Da sam se drao, pljuvao, bezobrazno se ponašao iz čista mira. Ja uđem u crveno. Meni je sad više žao tebe radi mene, nego onoga što si ti napravila. Ne želim da kvarim žurku i da se osećamo loše. Ja ću se ponašati kao da ništa nije bilo. Ne perem ti mozak: "To si radila". Ja ti perem mozak: "Nemoj da radiš to". Govorim ti poslednji put, ne podnosim podle i loše ljude. Nanela si mu dovoljno zla, da treba da ćutiš ceo život. Kakav je on, to tebe ne treba da zanima. Ako me ceniš, nemoj da ti se ponovi. Neću te vređati ako se ponovi, jer mi onda bude žao - rekao je Filip.

foto: Printscreen

- Znači ti si sad tu iz sažaljenja? Okej, ja sam pogrešila, ti si preterao i nek se tako završi. Sledeći put kad se nešto desi, pogledam u tebe, a ti mi ne odgovoriš ništa... Kad te pogledam tražim tvoju reakciju kad neko priča o meni, a ti ne reagujeđš - pitala je Dalila.

- Uvek sam ti pokazivao ili ovako ili onako - dodao je Car.

foto: Printscreen

- Ja želim da se promenim, ali opet se vraćamo na isto - istakla je Dragojevićka.

- Ti zbog tog odnosa treba da budeš ispravna, ne treba da podbadaš. Poslednji put ti govorim. Nemoj da ponoviš. I nemoj da kažeš kad te nabijem nogom u g*zicu... - nastavio je Car.

foto: Printscreen

- Ti hoćeš da se vratiš jer smatraš da si preterao, ali jedna moja greška i ti nogom u g*zicu. Zašto misliš da ja mogu da trpim? Uđi malo u moju glavu i moje telo. Ja od tebe nisam ni u vezi zahtevala neke stvari, pa si napravio sr*nje - pitala je Dalila.

- Dalila, ti nisi videla šta si radila ovih meseci, zato ti strogo govorim. Nema cigarete dok je neko tamo. Nema da te pitaju o Matoroj, a da ti provučeš njega. To izaziva bes u meni, imam traumu - govorio je Filip.

- Dobro, shvatila sam. Izvini mi se za ono sinoć - uzvratila je Dragojevićka.

- Evo, izvinjavam ti se. Znaš kako umem da budem nežan, ali znaš kakav sam kad je neko zao, budem životinja - rekao je on.

foto: Printscreen

- Ti si ušao u crvenu fazu i sve eskalira na meni. Možemo li da se više ne vrtimo u krug? - istakla je ona.

Oni su nastavii razgovor, a u jednom trenutku pomirenje su ozvaničili poljupcom.

- Dođi sekundu da ti nešto kažem. Još nešto bih ti rekao, ali ne mogu ovde - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

