ZA SVAKU OSUDU! ISPLIVALI SKANDALOZNI SNIMCI DOK CAR MALTRETIRA DALILU: Lomi staklo, gađa je, PLJUJE i nasilno podiže

Dalila Dragojević i Filip Car brutalno su se sukobili, a on je u naletu besa i ljubomore ispljuvao, udarao, podizao i gađao čime je stigao.

Javnost, kao i svi učesnici zgroženi su njegovim sramnim ponašanjem, a nakon žestokog obračuna oglasio se i njen otac Huso Mujić, koji krivi ćerku zbog odnosa sa Carem.

foto: Printscreen

- Gledao sam sve, ali šta više da kažem? Sama je je kriva za sve što joj se događa i ne žalim je. Taman sam mislio da je malo došla sebi, ali ne vredi - tako je kad šejtan (đavo) uzme pamet i privuče nekog sebi. Nadao sam se da će se pomiriti sa Dejanom, da će nastaviti gde su stali, ali ne. Kad vidim tu nesreću iz Hrvatske, odmah počne da me steže u grudima, pritisak mi je visok, ne znam više šta da kažem. Žao mi je Dejana, skroz ga je uništila svojim ponašanjem. On Dalilu i dalje voli, ja sam u to siguran. Uvideće ona i sama da je Car jedan lažov, ološ i manipulator - istakao je razočarani Mujić.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Sada su na društvenim mrežama osvanuli snimci jezive tuče koja se sinoć dogodila na imanju u Šimanovcima.

Car je Dalilu psovao, vređao, pljuvao, a u jednom momentu je podigao iz sve snage, zatim uzeo stolicu i polomio ogledalo.

foto: Printscreen

Nešto kasnije, prekrivačem je udarao Dalilu, i gađao je čime je stigao. To pogledajte u snimku u nastavku:

Podsetimo, sinoć je u jednom trenutku u garderobi Car je čak pet puta pljunuo Dalilu i to direktno u lice.

foto: Printscreen

- Jesi li jadna? - vikao je dok ju je pljuvao, a ona nemo, u šoku stajala.

Sandra Rešić i Matora pokušale su da ga smire.

foto: Printscreen

- Sandra, lepo sam je savetovao! Je*em joj majku ku*vinu. Molio sam je da se smiri - pravdao se Car.

- Smiri se nervozan si, verujem da su neke stvari istinite - rekla je Sandra. - Lepo sam joj rekao na kauču da ne radi seljačke fore, rekao sam da ćuti da se mane svega. Ne, ona po svom! Čovek ide u pušionicu ona za njim, a lepo sam joj rekao da ne provocira. A ona sve radi na one jadne ku*vinske fore - nastavio je Filip.

foto: Printscreen

- Pa i da pecne to je njen život, ne može ona sve da iskoreni za dan, nemoj preterivati - izjavila je Rešićeva.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:10 Evo kako je Maja Marinković reagovala na Carevo pljuvanje Dalile