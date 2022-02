MISLIO JE DA ĆE DA SPAVA SA MNOM! Tara prvi put raskrinkala OVOG ZADRUGARA, zatražila da se objavi njihova ŠOK PREPISKA!

Tara Simov nastavila je da komentariše Mensura Ajdarpašića i za vreme reklama, pa iznela nove detalje njihovog dopisivanja, muvanja i viđanja nakon "Zadruge 4":

Dudo, objavi poruke gde on meni govori "Dođi", te ovo, te ono... Ja mu pošaljem lokaciju, on došao, ja isključila telefon. Reko' "Nećeš je*ati" Ne znam šta je istripovao, u kom svetu je on je*ač - govorila je Tara.

foto: Printscreen

Mensur Ajdarpašić je nastavio da pecka Mateju Matijević koji mu je odmah priredio hladan tuš, na šta je Mensur ostao gotovo nem.

foto: Printscreen

- Lažan ti je drug, čekao me ispred zgrade četiri sata - obratila se Tara Kariću.

- Što mi je lažan, ako hoće da se druži - nije bilo jasno Kariću.

- Ja imam sve u životu, ja da se mešam bolela bi te glava. Plakao si u trojci zbog Tare, sa Anđelom si raskinuo jer je uzela Franom duks - drao se Mensur.

- Šta za tebe sve pričaju, pa - pitao ga je Mateja, pa mu se smejao u facu.

Kurir.rs/I.B.

