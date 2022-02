TARA NEZADOVOLJNA ODNOSOM SA ŠA! Posle vrele akcije žestoko OPLELA, pa donela ODLUKU koja će ga skupo koštati! (VIDEO)

Posle vrele akcije Tara Simov i dalje nezadovoljna odnosom sa Nenadom Aleksićem Ša, našla utehu u razgovoru sa Anom Jovanović.

- Da li vredi da ja sada sa tobom pričam? - pitala je Ana.

- Vredi. Kada bi bio sa drugom devojkom, boleo bi me k*rac. Nisam srećna. Ne ganja on mene, samo me voli. Teorija je jedno, praksa je drugo. Ja ne mogu da izdržim više, stalno me vređa ali mene grize savest kad ga us*rem. - odgovorila je Tara.

- Ti samu sebe guraš na dno. Zbog čega i zbog koga? Ti moraš da izađeš iz tog odnosa, šta radiš od sebem ne razumem. Ne znam šta treba da ti se kaže da ti dođe do mozga. - rekla je Ana.

