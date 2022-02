KAO ROGOVI U VREĆI, SAMO ŠTO SE NISU POTUKLI: Ša i Tara se svađali, on je polio pivom, ona ga ponizila za sve pare, nastao HAOS!

Veče nije proteklo mirno za repera i starletu. Njihov turbulentni odnos je opet u punom zamahu, a sve je krenulo bezazleno i na početku ništa nije ukazivalo da će doći do "nuklearne" reakicije između ovo dvoje.

Nenad Aleksić Ša je nikad nervozniji upao u kazino i odmah krenuo na Taru Simov, jer je imala komunikaciju sa Anđelom Rankovićem, tačnije maneken joj je dao pivo za koje je Simova molila zadrugare.

- Ja sam ti nešto rekao. Te seljačke fore meni ne, nemoj to da radiš. Ne izazivaj me. Lepo sam ti rekao, nemoj da me izazivaš - vikao je Ša.

- Ne, ne znam o čemu se radi - vikala je Tara.

- Sandra, rekli da nema toga. Nema šta da priča sa Anđelom - vikao je Ša iz petnih žila.

Podsetimo, u toku prethodne nedelje Anđelo i Ša su imali žestoke okršaje zbog Tare i tom prilikom su isplivale mnoge stvari o njima koje su se desila nakon "Zadruge 4". Nenad je danas dobio zadatak od Velikog šefa da napiše ljkubavna pravila među kojima je bilo i poštovanje dogovora, a jedan od dogovora između Tare i Ša je bio da više nemaju kontakt sa bivšima.

Nenad Aleksić Ša je nastavio da proganja Taru Simov i za njom krenuo u kazino, te joj u jednom trenuku oteo limenku piva i polio je sa njom.

Ti mene napušavaš, kao nađi svoj život, ako smo se dogovorili poštuj - vikao je Ša.

- Hvala na uvredama. Ja tražila od Ane, oni mi dali bezalkoholno i to je to - objasnila mu je Tara.

- Ja tebe poštujem, poštuje i ti mene. Nema komunikacije - vikao je Ša.

Nenad Aleksić Ša je nastavio da proganja Tara Simov, pa za njom krenuo u Belu kuću, a onda je usledio hladan tuš!

- Ja sam u problemu, nisam ni u koga zaljubljena - žalila se Tara.

- Ako smo se dogovorili da nema komunikacije nema komunikaciju - rekao joj je besno Ša.

- E, hoću da uživam - rekla je reperu.

- Ajde nađi život dečko - sustila ga je pevačica u pokušaju i starleta.

