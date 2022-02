SANDRA REŠIĆ OGOLILA DUŠU O ODNOSU SA DEJANOM! Muk za crnim stolom posle njenog izlaganja, ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Zadrugari tokom "Nominacija" imaju priliku da biraju koga će sačuvati, a koga poslati u izolaciju, između Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić Aleks, koje je za svoje potrčke postavio ovonedeljni vođa Marko Janjušević. Voditelj Milan Milošević dao je reč Franu Pujasu.

- Ja sam dobar sa oba dvoje. Ne zameram im ništa, a ta priča sa Aleks je bila zezancija. Sa Dejanom sam okej, zbližio sam se sa njim kroz učešće. Aleks je unela osveženje ovde. Razveselila je našeg Dekija. Bolje mu je od kad je ušla. Sa Aleks sam bio prošle sezone deset meseci, ali mi se nisu dopali neki postupci tamo. Mislim da ima normalnog dečka, drago mi je što se muvakaju. Poslaću Aleks, sa Dejanom sam bolji - rekao je Fran.

Sledeća zadrugarka koja je iznela svoju nominaciju, bila je Sandra Rešić.

- Što se tiče Aleks, ona i ja se dugo i mnogo dobro znamo. Mislim da smo super funkcionisale prošle godine, imali smo svađa i svega. Bila sam glavni čuvar tajni Aleksandre Nikolić. Nemam ni jednu zamerku, čak i kad sam izašla, nisam čula da si nešto rekla za mene - rekla je Sandra, pa je za Dejana imala da kaže:

- Što se tiče Dejana Dragojevića. Moje veliko priznanje je da si super momak. Mislim da si prvi čovek u mom životu kome sam ja postala prijatelj za mnogo kratko vreme. Specifični smo drug i drugarica. Prošle sezone sam imala drugarstva, ovo sa tobom uopšte nije prirodno. Proživeli smo pakao, nema potrebe da pričam šta smo sve prošli. Ni jedne sekunde i kada sam govorila da mi je žao, nije mi bilo žao. Ja bih opet trčala kao kreten kad bi počeo da lomataš. To je momenat kada sam ja ljuta na sebe. Nikada te nisam vređala, kao poneki. Ja sam bila jedna od onih koja te mazi, kad te ovde "tuku". Mislim da je trebalo da se pusti da odboluješ i plačeš, da bi bilo okej. Mislim da treba da ima momenat za plakanje i za tugu. Mislim da jeste srećan. Normalno mi je da razgovaramo poglede. Nismo jednostavni drug i drugarica. Da, odvajam te od svih muškaraca. Ja bih sad trebala da kažem neke zamerke, ali neću da se vraćam na to, jer mislim da mu je bolje i da u ovom momentu sam se dovoljno vraćala na njegove greške. Kudili smo ga i hvalili.

- Da li si bilo kada u životu osećala prema nekom prijatelju, kao prema Dejanu?

- Pa ne, jer kažem da smo specifični. Imam drugarstva koja su se gradila, a ovo je drugarstvo koje se desilo iz njegove tuge. Ne znam odakle sam imala snage da idem uz njega. Ja sam svu svoju energiju poslala ka njemu, da bih ga uzdigla, ali se ne kajem za to uopšte. To je nešto što mu je pomoglo. Nije mi žao. Sve i da hodam kao zombi, neće mi biti problem, ako ću znati da će to ljudima koje volim, poput njega, da će da im bude bolje...Vratiću se na to zbog tebe Milane. Da bilo mi je šok i nisam mogla da verujem. Nisam osetila to kao da nas ne voli, nego zbog zbližavanja prema Dalili. Ja sam u tim momentima imala pomoć Đedovića, ali smo mislili da tu sreće nema i da će to da pukne. Ne bi mi bilo žao i da se nije vratio. Da li mi je u tom momentu bio pakao u glavi? Da, jeste. Okrenuo mi se želudac kad mi se to desilo, pa nisam imala ni empatije...Nikada nisam pljuvala Dalilu, čak i kad je bila najgora u očima svih ovde, čak sam nalazila razloge da nije sve u Filipu Caru - rekla je Sandra.

- Ne može ništa od toga da se desi, jer mi se njih troje odvajaju od svih ovde - ubacio se Dejan.

- Dejana svakako ostavljam, bilo bi sumanuto da ga pošaljem posle svega, a Aleks šaljem - rekla je Sandra.

