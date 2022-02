CAR POSETIO PSIHIJATRA, DOBIO I TERAPIJU! Filip ogolio dušu pred milionima: U teškom sam stanju, psihički sam se UNIŠTIO!

Filip Car ogolio je dušu pred milionima i priznao da je nedavno posetio psihijatra.

"Nije mi pomogao razgovor sa psihijatrom par nedelja nakon Majinog izlaska. Kada sam pričao sa psihijatrom pristao sam da pijem terapiju koja mi je radila neku kontru. Kada bih popio lek osećao sam se loše. Danima nisam znao šta mi je, bio sam netrpeljiv nisam mogao da budem u zatvorenom prostoru više. Osećao sam bes i gnev, to se odražavalo i na Dalilu i na druge zadrugare i na mene. Samog sebe sam dosta psihički uništavao i eto, prelomio se moj bes i na Dalilu. Razmišljam za neke svoje postupke već dva dana, šta je uzrok tome, šta mi je u glavi. Probavam da shvatim sebe, želim da shvatim Dalilu. U fazi sam da ne prepoznajem samog sebe, dešavalo mi se to i vani. Ne verujem da su to moje reakcije i da su to moji postupci", započeo je Car i dodao:

"Cilj mog prilaska Dalili kada ona nije bila dobro jeste da sam mislio da ćemo naći zajednički jezik i da ćemo naći komprtomis i uspostaviti zajednički jezik i balans gde ćemo oboje ovih 5 meseci pokazati sebe u boljem svetlu i sa strane se odvojiti od svega. Krenulo mi je ponašanje ka zlu, ali to nije opravdanje za moje reakcije. Svestan sam da sam preterao sa agresijom i besom, moram da se smirim i da sa Dalilom imam normalnu komunikaciju. A onda ću sesti i popričati sa njom. U teškom sam stanju poslednjih dana", rekao je Car.

