MAJA MARINKOVIĆ ŽESTOKO PONIZILA CARA, PA SE OSVRNULA I NA DALILU: Filip je lak i nezasit! Ne gaji emocije ni prema jednoj devojci

Maja Marinković komentarisala je bivšeg dečka Filipa Cara, ali i Dalilu Dragojević.

''Donela žena parfem s namerom, poklonila muškarcu i u roku od 24 sata preotela muškarca od druge žene'', rekla je Sanja Marinković za Maju.

- Samo sam vratila nešto što je bilo moje! Imala sam cilj, naravno. To je tako bilo, znala sam da će se to desiti. On bi pao na svaku drugu devojku. Mi žene smo ga napravile da bude to što jeste. Iako ja smatram da je nezasluženo na toj poziciji - priča Maja u emisiji "Magazin In".

"Da sam ja bila na Dalilinom mestu u tom trenutku, a da je Dalila ušla i želela da preotme njega, mislim da bi uspela, jer je on neko ko je pristupačan muškarac, nezasit i lako ga je imati", dodaje Maja, pa nastavlja:

"Ja sam stvarno imala emociju i volela sam ga, ali na svoju štetu. On je taj koji je pokazao da nema emociju prema meni, kao što nema ni prema jednoj u Zadruzi. Sve je igra", zaključila je Maja Marinković.

